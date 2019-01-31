У российской оппозиции нет политического будущего, – Леонид Гозман

Единственным сильным оппозиционным политиком в России является Навальный.

В России создана фашистская систем, схожая с режимом в Италии при Бенито Муссолини. Российский оппозиционный политик, президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман рассказал об этом в своем интервью изданию «Левый Берег».

«Наш нынешний режим похож на режим Муссолини в Италии, но никто не дает гарантии, что он не станет похож на режим Гитлера. С Путиным или без Путина», – заявил Гозман.

Россиский политик подчеркнул, что во-первых следует понимать перспективы российской оппозиции, ответить на вопрос: «Есть ли какое-то будущее у российской оппозиции?». Тут можно констатировать, что для реальной оппозиции, а не тех клоунов, что в Думе перспектив нынешней ситуации просто нет. Большинство из них совершенно не влиятельны.

Во-вторых в России на сегодняшний день есть только одни сильный политик – Алексей Навальный. Только у него есть влияние в масштабах всей страны.

«Реально влиятелен на сегодня только один человек Алексей Навальный, и то нет уверенности, что это влияние не сокращается наподобие «шагреневой кожи», – отмечает Гозман.

Но в тоже время перспективы Навального, как политика весьма туманны. В нем не просматривается сильный оппозиционный лидер.

«С ним у властей проблемы. Его очень сложно остановить – убить можно, а остановить сложно. Но если честно, я не вижу в нем будущего президента», – подчеркнул политик.

Других влиятельных в масштабах России политиков на сегодняшний день просто нет.

«Левый Берег»