Потерпела крах последняя попытка переговоров между США и Россией по ракетному договору

США ставят России ультимативные требования.

Последняя попытка Соединенных Штатов и России договориться по контролю над вооружениями во время встречи Организации Объединенных Наций в Пекине не дала результатов. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил об этом после встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Пекине, сообщает «ТАСС».

«К сожалению, продвижения нет. Позиция американской стороны достаточно жесткая, ультимативная», – сказал Рябков.

На прошлой неделе Томпсон говорила, что предварительные переговоры в Женеве тоже не привели к разрешению спора.

Она напомнила, что администрация Дональда Трампа «приостановит наши обязательства» по договору, если Россия не вернется к его выполнению до 2 февраля.

Вашингтон обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности путем разработки и испытания новой крылатой ракеты 9M729.

Россия отрицает обвинения и называет неприемлемым требование США уничтожить все ракеты этого типа.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил холодную войну.

«ТАСС»