Томос стал важной победой Украины над путинским режимом в России, – Леонид Гозман

РПЦ не является церковью, она идеологический проводник российской политики.

Получение автокефалии Православной церковью Украины – это важная победа над путинским режимом и его «карманной» идеологической структуры, как Русская православная церковь. Российский оппозиционный политик, президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман рассказал об этом в своем интервью изданию «Левый Берег».

«Я согласен: фантастическая победа Украины! Я бы сказал – это более важное событие, чем получение Украиной безвизового режима от Евросоюза. Что тоже победа, конечно, и очень важная. Но Томос это намного круче», – подчеркнул политик.

Гозман отмечает, что фактически, в политике Украины присутствуют структуры государства, которое ведет против нее войну. Это не церковная структура – это государственная структура, государственная организация. Русское или российское православие, как мне кажется, не надо смешивать ни в коем случае с Русской Православной Церковью, подчеркнул политик.

«Да, именно так. Я искренне поздравлял украинцев с этой победой. Хотя мне, как атеисту, по идее должно быть безразлично данное событие. Но я понимаю, насколько это политически важно для украинцев. Но вот дальше…», – поздравил украинцев Гозман.

Российский политик посоветовал украинским депутатам или руководству страны, что бы они старался сделать так, чтобы все процессы связанные с автокефлией проходило тихо, мирно, к всеобщему удовлетворению, чтобы никого не обидеть и т.д. Это задача более важная, чем скорость перехода приходов РПЦ под омофор Константинополя.

«Понимаете, тут как с Донбассом… От вашего руководства – не обязательно от президента Порошенко (после 31 марта может быть другой президент), от парламента, от украинской элиты – духовной, интеллектуальной, будет требоваться очень большой такт…», – отметил политик.

Гозман уточнил, что надо понимать, что со стороны России могут быть провокации, могут быть, даже акты насилия. Не последнюю роль, по мнению политика, могут сыграть и украинские «полезные идиоты», которых Кремль может задействовать в своих целях, даже в слепую.

«То же самое, когда Путин уйдет с Донбасса, то вашему руководству потребуется большая мудрость и большой такт для того, чтобы реинтегрировать эти территории и людей в Украину. Это будет большая и тяжелая задача, большой интеллектуальный и моральный вызов для вашего руководства», , – отметил политик.

Российское руководство и общество не волнуют вопросы веры, особенно многих публичных политиков. Гозман отметил, что это тоже мало волнует и некоторых украинских политиков. Все это исключительно лишь, потому, что Русская Православная Церковь, по факту, церковью не является, а является управлением администрации президента. По факту она является проводником влияния политики Российской Федерации, государства в целом.

«Левый Берег»