Кремлевская политика в отношение Украины вредит самой России, – Леонид Гозман

Россияне живут в иллюзорном мире, практически под наркотическим дурманом. Но санкции меняют ситуацию и дают некоторые надежды на изменение политики.



Россия не может смирится с европейским выбором Украины и крахом собственной колониальной системы. Российский оппозиционный политик, президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман рассказал об этом в своем интервью изданию «Левый Берег».

«Наше руководство формирует иллюзорную картину мира. Если взять реалистическую картину мира – она не очень благоприятна для Российской Федерации. Внутренний валовой продукт России (ВВП) составляет на сегодняшний день 1,8% от мирового. Это не очень много. При том, что есть еще Китай, США, Евросоюз…», – заявил Гозман.

По многим показателям в России все очень плохо, отмечает политик. В тоже время, кремлевская власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все уважают россиян и Россию, все восхищаются. В России говорят, что «русский мир» везде растет, расширяется, что у России гигантский авторитет.

«На самом деле, этот «русский мир» сжимается по-страшному. Ежегодно в мире снижается количество людей, изучающих русский язык, а Русская Православная Церковь загнала себя в полную изоляцию и т.д.», – подчеркнул Гозман.

Российский политик рассказал, что видел по телевизору в новостях отчет о состоявшемся визите Путина в Сербию. Для великой державы рассказывать о том, как какой-то крестьянин или человек в корчме рассказывает о том, что «Путин – великий руководитель державы и все это идет по центральным каналам страны…»

«Выглядит все это не совсем солидно. Ну, есть там какой-то корчмарь, что так считает. Нам-то, собственно, что от этого? Ну, считает, пожалуйста. Все это – создание иллюзии, что нас уважают. Это наркотик. Наркоман живет в иллюзорном мире, который себе придумал, он не может жить в реальном мире», – подчеркнул Гозман.

Это и есть наркомания. Наркоману хорошо в этом мире, но есть одна неприятная новость: его ждет близкая неминуемая смерть. И ничего другого – кроме приближающейся смерти. К сожалению, наш народ сегодня является таким наркоманом.

В тоже время Леонид Гозман отмечает, что санкции играют отрезвляющую роль в российской действительности. Санкции не только воздействуют на российскую, но и помогают вскрыть все дефекты существующей системы управления, с чем политик связывает определенные надежды.

«Санкции – это фактор, который действует не столько сам по себе, но накладывается на общее, крайне неэффективное управление, крайне неэффективную организацию российской экономики. И с ними все становится совсем плохо. Но, впрочем, и сами по себе санкции имеют достаточное влияние, особенно, на развитие хайтека», – отметил в интервью политик.

Недавно закончился Гайдаровский форум на котором Гозман который год ведет панель «Политические тенденции: анализ, оценки, прогнозы». Он считает, что это единственное место на Гайдаровском форуме, где говорят о политике.

«Так вот, все участники моей панели, а это люди наших взглядов – я сам их приглашаю, говорили сегодня о растущем недовольстве, о недоверии к власти, о раздражении и т.д.», – подчеркнул Гозман.

На этой панели форума говорят обо всех «радостях» российского бытия. Гозман надеется, что это означает, что очень скоро в России появятся какие-то новые субъекты политики.

«Люди, о которых мы еще не знаем, неизвестные пока что организации», – подчеркнул политик.

Но у власти будет на это один лишь ответ – дубинки и пули. Ничего другого нету. А хватит ли дубинок и пуль – этого никто не знает.

«Левый Берег»