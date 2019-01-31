У главы «Газпрома» нашли «царь-квартиру» в самом центре Санкт-Петрбурга

Площадью квартиры-«мутанта» составляет 1396 кв.м. Миллер скупил целый этаж с мансардой в доме с видом на Неву.

В центре Санкт-Петербурга нашли роскошную квартиру принадлежащую главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Российское издание «@baza» в своем Telegram-канале утверждает, что «царь-квартира» площадью 1396 кв. м в центре Санкт-Петербурга на Мытнинской набережной принадлежит главе «Газпрома». Раньше квартира была разбита на шесть отдельных апартаментов, но затем их объединили в одну, говорится в публикации.

«Алексей Миллер дразнит дьявола. У главы корпорации «Газпром» нашли гигантскую квартиру. И она больше пятиэтажной квартиры самого Игоря Ивановича Сечина», – говорится в сообщении.

В этом же доме у Миллера есть еще две квартиры – площадью 401 и 186 квадратных метров. Все три жилых помещения находятся на самом верху – это последний (шестой) этаж и мансарда. Если они объединены, общая площадь жилья Миллера в этом доме составляет 1983 кв.м.

Миллер приобрел все эти квартиры в 2014 году, говорится в выписке из российского госреестра недвижимости.

Стоимость «царь-квартиры» Миллера оценивается не меньше чем в 1 млрд рублей (более 15 млн долларов).

Алексей Миллер платит коммуналку за свою квартиру-мутанта – 135 тыс рублей в месяц. Это только за ту, гигантскую – 1396 кв.м. Но в том доме у него еще две квартиры – 186 и 401 кв.м. И всего выходит на 192 тыс рублей в месяц, отмечает издание.

«Расчеты простые: этим домом управляет ТСЖ «Зоологический, 2-4». ТСЖ указала тарифы для жильцов: членские взносы для жилых помещений – 107,2 рубля за 1 кв.м и еще капремонт», – говорится в сообщении.

Получается, что сама квартира стоит 1 млрд рублей, а коммунальные услуги обходиться для нее 192 тыс рублей в месяц или добавляет еще более 2 млн рублей в год.

Напомним, что возглавляет «Газпром» с 2001 года. В феврале 2016 года с ним продлили контракт еще на пять лет.

Telegram-канал «@baza»