Россия захватила Крым, потому что он «плохо лежал», – Леонид Гозман

Наркотический угар от аннексии Крыма в России уже прошел.

Украинские власти не занимались развитием Крыма после обретения независимости, это в свою очередь облегчило для России задачу оккупации и аннексии полуострова. Российский оппозиционный политик, президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман рассказал об этом в своем интервью изданию «Левый Берег».

«Понимаете, Крым у вас просто «плохо лежал». И они забрали то, что плохо лежало. Кроме того, надо понимать, что Крым – это совершенно особая ситуация. История Крыма, особенно на протяжении последних десятилетий, привела к тому, что для подавляющего большинства жителей России (подчеркиваю: для подавляющего!), Крым – это российская земля. Понимаете, не по закону, а «по справедливости»…», – отмечает российский политик.

«Один из наших известных сценаристов сказал такую фразу, что захват Крыма – это незаконно, но справедливо. Ощущение, что аннексия Крыма – это справедливо, охватило многих людей», – подчеркнул Гозман.

Российский политик думает, что одна из причин того, что аннексия Крыма прошла так легко – это, во многом, ответственность еще и украинских руководителей, начиная с леонида Кучмы. Как он отмечает, дело в том, что никто, в том числе и Виктор Ющенко, на которого возлагались такие надежды, не занимался Крымом. Насколько представляется Гозману, полуостров фактически был отдан бандитам, криминалу, который там хозяйничал.

«Что при Кравчуке, при Кучме, при Ющенко – все было одно и то же. Это был совершенный совок под властью бандитов. И руководители вашего государства не сделали ничего для изменения ситуации, формирования у жителей Крыма украинской национальной идентичности», – отмечает Гозман.

Российский политик считает, что не делали ничего такого, чтобы крымчане чувствовали, что они живут в Украине, а не в России, и что это хорошо для них, что они живут в Украине. При этом он подчеркивает, что это никак не оправдывает российской аннексии Крыма, но такая ситуация позволила сделать аннексию более легкой. Крым изначально был лакомым кусочком. Когда он был аннексирован, то в России по этому поводу был настоящий праздник.

«Я стараюсь ходить на всякие массовые мероприятия: на каких-то бываю по идеологическим соображениям, а так, люблю ходить просто для того, чтобы быть в курсе настроений людей. Вот был на Васильевском спуске, когда Владимир Владимирович объявил о «возвращении Крыма в родную гавань», – рассказал политик.

Гозман особо подчеркнул, что тогда на Васильевском спуске были не купленные люди, это был для них, действительно, праздник. Он отмечает, что следует понимать, что когда в Крыму люди голосовали, для них тоже был праздник. Именно поэтому Влдимир Путин и взял Крым. Он тогда прекрасно понимал, что возьмет его легко, скорее всего – без выстрелов, без крови. Он понимал, что возьмет его и устроит по всей стране праздник, а его рейтинг поднимется.

«Все это действительно произошло. Крым – плохо лежал. А то, что Крым плохо лежал (повторюсь) – ответственность за это лежит не только на том, кто его оккупировал, но и на тех, кто его плохо держал. Это если вы свою машину оставите открытой, а в машине будет лежать чемодан с деньгами, – его украдут», – заявил Гозман.

«Кто виноват? Конечно, вор – это понятно и его место в тюрьме. Но вам надо иметь голову на плечах и не оставлять машину открытой. Правильно? Вот, что-то такое произошло с Крымом…», – особо подчеркнул Гозман.

Политик отметил, что оккупация и аннексия Крыма была для Владимира Путин его «победой». Потом его убедили, что аннексия Юго-Востока пройдет так же легко, как и Крыма. У Путина очень плохие эксперты – а они и не могут быть хорошими, если вынуждены всегда говорить, что «вы, мол, великий король, ваше величество».

План Путина, естественно, не ограничивался этими двумя городами – Донецком и Луганском, которые для РФ сегодня как чемодан без ручки: и бросить жалко, и нести тяжело. Очевидно, что хотели захватить значительную часть территории Украины.

География планировавшегося захвата видна по тому, куда посылали московскую шпану срывать украинские флаги в ваших городах и вместо них вешать российские флаги. То, что это была московская шпана, было потом доказано.

«Они хотели отторгнуть восемь юго-восточных областей или, как минимум, пробить коридор в Крым. Может быть даже пойти дальше. Я знаю, что у наших ястребов были мечты разделить Украину по Днепру: левая часть к ним отойдет, а правая – вам останется…», – отметил Гозман.

Но выяснилось, что все далеко не так. Никто не встречал с цветами, оказывалось сопротивление, Запад возмутился и Путин не смог завершить операцию, т.к. не мог пойти на массовые человеческие жертвы – когда в Россию пошли бы потоком «грузы 200».

«Кстати, с этой целью были засекречены военные потери в Украине. Если потери будут большими – он потеряет свою поддержку в стране», – подчеркнул политик.

Гозман утверждает, что наркотический угар от аннексии Крыма прошел. Политик лично был на трехлетии аннексии в Москве– все выглядело иначе: уже никакого праздника, там присутствовали люди, которым заплатили по 300-500 рублей. Он отметил, что все рухнуло и только на телевидении продолжается антиукраинская истерия.

«Левый Берег»