Путин не может смирится с европейским выбором Украины, – Леонид Гозман

В Кремле жалеют о потере своих колоний.

Россия не может смирится с европейским выбором Украины и крахом собственной колониальной системы. Российский оппозиционный политик, президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман рассказал об этом в своем интервью изданию «Левый Берег».

«Я думаю, что наши власти категорически не могли внутренне согласиться с тем, что Украина двинется в сторону Европы. Они вообще не признают, понимаете, не на словах, а на деле, ментально, не признают независимость бывших советских республик. Ситуации, конечно, разные: независимость Эстонии, Латвии и Литвы – они признали, потому, что эти страны никогда не были так интегрированы в Советский Союз, как другие республики. Среднеазиатские республики были такими колониальными территориями и т.д.», – отметил российский политик.

Гозман подчеркивает, что видимо, в Кремле жалеют о потере колоний, но в отношение Среднеазиатских республик это как-то еще терпимо. При этом две бывшие советские республики Украина и Белоруссия – их никогда не считали чем-то отличительным от России. Ведь Владимир Путин постоянно повторяет, что мы, один народ, у нас один язык и т.д. Хотя, как я понимаю, украинский язык значительно ближе, допустим, к польскому и словацкому, чем к русскому.

«Скорее, русский язык значительно отличается от других. Но он все время это повторяет и, вместе с другими, действительно, в это верит. Поэтому независимость Украины они никак не могут признать, не могут с этим смириться. Здесь не только рациональные соображения присутствуют, но также иррациональные соображения очень сильны», – подчеркнул Гозман.

Российский оппозиционный политик, отметил Путин, попытался остановить Януковича, когда тот вроде бы намеревался подписывать Ассоциацию с Европой. Но Украина сделала свой выбор в пользу евроинтеграции, с чем Кремль смирится не может.

«Левый Берег»