Образование в России. Как страна-агрессор заманивает украинских студентов в свои вузы

Самые популярные среди украинских студентов иностранные вузы – польские. А вот на втором месте – российские. Таковы данные исследования, проведенного аналитическим центром CEDOS.

По данным центра, в 2016/2017 учебном году в вузах за границей училось 77,4 тыс. человек с украинским гражданством. Это приблизительно 8% от общего количества украинских студентов, обучающихся на дневных программах. В исследовании приведены данные из 41 страны мира. Правда, информации за 2017/2018 учебный год пока нет – в некоторых странах доступ к этой статистике еще закрыт, пишет на страницах «Деловой Столицы» заместитель главного редактора Ольга Мацко.

В любом случае цифры показательны: с 2008 г. количество украинцев, решивших получить высшее образование за границей, выросло как минимум в три раза. В той же Польше в 2008/2009 у.г. училось чуть менее трех тысяч украинцев. Через десять лет, в 2018/2019 у.г., эта цифра приближается к сорока тысячам.

Самые популярные направления – Польша, Россия, Германия, Канада, Чехия, Италия США, Испания, Австрия, Франция, Словакия. В этих странах учится 90% украинцев, получающих высшее образование за границей. Впрочем, «образовательная география» куда шире: студенты-украинцы сегодня есть в вузах Кипра, Ирландии, Молдовы, Сербии, и даже Азербайджана и Южной Кореи.

Интересно, что в то время, как в большинстве стран количество украинских студентов с каждым годом растет, в некоторых оно остается приблизительно одинаковым на протяжении почти десяти лет. К примеру, во Франции стабильно учится 1300-1400 украинцев, в США – 1500-1700, в Венгрии – 700-800, в Румынии – около 300. А страна, в отношении которой зафиксирован наибольший спад, это Швеция – если в 2008-м в шведских вузах училось 250 украинцев, то в 2016-м – 131.

Впрочем, бесспорное лидерство долгие годы прочно удерживают Польша, Россия и Германия. Причем если у последней стабильные показатели (около 8 тыс. студентов ежегодно), то Польша и Россия постоянно наращивают присутствие у себя украинских студентов. Судя по данным, собранным CEDOS, количество украинцев, обучающихся в польских вузах, с 2006-го выросло более, чем в 10 раз (с 2831 до 37780 человек), в российских – почти в четыре (с 2771 до 11 360 человек).

Популярность польских вузов объясняется просто: проживание в стране не очень дорогое, во многих учебных заведениях можно обучаться бесплатно, плюс выпускник получает диплом европейского образца, а значит, сможет найти работу легче, чем его сверстник с украинским дипломом. Учебу в Польше многие украинцы воспринимают как путь в Европу: большинство студентов не скрывает, что возвращаться на родину не собирается.

Впрочем, эксперты отмечают, что наши граждане часто выдают желаемое за действительное. Так, многие украинцы поступают в частные вузы, которые заинтересованы не столько в том, чтобы дать студенту качественное образование, сколько в том, чтобы набрать побольше иностранцев и, соответственно, получить побольше денег. В итоге нередки ситуации, когда выпускник польского вуза с трудом изъясняется по-польски. Так что о трудоустройстве на высококвалифицированную должность говорить не приходится.

Но самое занятное – рост количества украинцев в российских вузах. Как говорят, война войной, а обед по расписанию. В 2014-м, когда Россия аннексировала Крым и запустила ихтамнетов на Донбасс, количество украинских студентов в российский вузах выросло вдвое – с 4554 до 9458 человек. За последние три года поток украинских студентов в российские вузы вырос еще: сегодня там учится более 11 тыс.

После начала вооруженного конфликта на Донбассе из ОРДЛО эвакуировали большинство признанных вузов. Так, основной педсостав Донецкого национального университета, в свое время входившего в пятерку лучших вузов страны, переехал в Винницу. Правда, все имущество вуза осталось в Донецке – там продолжает действовать «Донецкий национальный университет» под управлением оккупантов.

Как и всем жителям ОРДЛО, абитуриентам пришлось выбирать: ехать на восток, на запад, либо же остаться дома. Причем для поступления в украинский вуз необходимо было сперва сдать ВНО, которое для жителей Луганской и Донецкой областей организовали в соседних регионах.

Часть абитуриентов Донбасса предпочла обучение в украинских вузах – для переселенцев предусмотрены специальные льготы. Кто-то уехал учиться в европейские вузы. Прекрасно понимая, что «диплому ДНР» – грош цена, местные власти пообещали тем, кто остался: если поступите в наши вузы, то на выпуске получите сразу два диплома – местный и российский. Правда, на деле организовать это получилось не так просто.

В 2015-м ректор фейкового ДонНУ Сергей Барышников заявил, что в вузе готовят пакет документов для сотрудничества с Южным федеральным университетом (Ростов-на-Дону и Таганрог). Мол, после завершения обучения выпускник автоматом получит не только «корочку» с гербом ДНР, но и диплом с настоящим двуглавым орлом. Сегодня студент фейкового ДонНУ, как и других вузов на оккупированных территориях, действительно может получить диплом российского образца, но только после того, как сдаст в вузе-партнере госэкзамен и защитит новую дипломную работу.

Власти оккупированных территорий несколько лет твердили, что Россия во-вот признает выданные ею документы, так что с «дипломом ДНР» никаких проблем при устройстве на работе в РФ не будет. В феврале 2017-го президент РФ Владимир Путин действительно подписал указ о признании документов, выданных властями ОРДЛО. С оговоркой: «на период до политического урегулирования ситуации». Что именно кроется за этой формулировкой – доподлинно неизвестно.

К тому же, даже после признания документов «ДНР» местный диплом годится только для работы в России. Так что студенты местных вузов предпочитают перестраховаться и едут в Ростов, Брянск и другие российские города, с вузами которых подписаны соглашения о сотрудничестве, за дипломом с триколором. По данным министерства образования «ДНР», с 2015 по 2018-й таким образом российские дипломы получили около четырех тысяч студентов местных вузов.

Сегодня в ОРДО работают четыре университета, семь академий, семь институтов и одно общевойсковое командное училище. В фейковом ДонНУ даже хвастают восстановлением довоенного количества студентов. Хотя и признают, что уровень образования «немного» не дотягивает до того же российского.

Впрочем, «качество» студентов тоже хромает – львиная доля молодежи из ОРДЛО просто уехала, так что в вузы берут практически всех желающих. Говорят, есть даже студенты из Мариуполя и других населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. Правда, учатся они, как правильно, параллельно – в украинском и «днровском» вузах одновременно.

Что же касается тех, кто предпочитает сразу поступить в российский вуз, то ежегодно для украинских студентов выделяется квота на бесплатное обучение. Правда, она куда меньше, чем количество украинцев, реально уезжающих учиться в российских вузах. Так, к примеру, на 2018/19 учебный год для граждан Украины была выделена квота в 505 мест, тогда как заявок поступило в четыре раза больше.

Самые популярные среди украинцев вузы – Санкт-Петербургский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Южный федеральный университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет. В самой России интерес к обучению украинцев в своих вузах объясняют тем, что Украина целенаправленно «гробит свою систему образования».

Эксперты отмечают, что качество образования крайне редко становится решающим фактором при выборе вуза за границей. Если в Европу едут за лучшим уровнем жизни и шансом остаться, то вузы России, как правило, выбирают из-за отсутствия языкового и ментального барьера, более доступных условий проживания по сравнению с западными странами. К тому же, у многих студентов в России родственники, которые в случае чего помогут.

Впрочем, есть еще одно кардинальное отличие. Как отмечено в отчете CEDOS, для той же Польши и Словакии украинские студенты – стратегический ресурс. Сегодня украинцы составляют более половины всех иностранных студентов польских вузов. С одной стороны, студенты поддерживают экономику Польши, оплачивая обучение и проживание, с другой – компенсируют отток из вузов польских студентов, которые все чаще выбирают для обучения вузы других стран ЕС.

Схожая ситуация и в Словакии, где украинские студенты составляют уже почти треть учащихся в вузах иностранцев. Правда, здесь большинство украинцев учится за средства госбюджета, но платит за проживание.

Что касается России, то обучение здесь украинских студентов – вопрос скорее политического, чем экономического характера. Недаром ведь квоты для украинских студентов почти такие же, как и для студентов из братской Сирии.

Ольга Мацко, «Деловой Столицы»