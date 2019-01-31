День каннибала в России давно стал «Днем сурка». Эйдман о Путине и российском обществе

Обманутые властью ожидания российского общества приводят в росту агрессивных настроений и толерантного отношения к насилию. Власти в этом процессе задают общий тон.

В прошлом году был «избран» Путин. До этого шла кампания, российские пропагандистские масс-медиа накачивали головы избирателей информацией о том, как все будет хорошо, стоит только Путину избраться на очередной срок. Общество накачивалось оптимистическими ожиданиями от переизбрания Путина, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

В действительности все произошло ровно наоборот, стоило Путину избраться на очередной срок, власти начали принимать непопулярные меры. Прежде всего, это повышение пенсионного возраста, но не только, еще и рост НДС, цен на бензин и услуги ЖКХ.

Вот люди, которые ожидали чего-то хорошего, и почувствовали себя обманутыми. Речь идет именно о тех, кто голосовал за Путина, а не об оппозиционерах. А для власти хуже нет, когда люди чувствуют себя обманутыми, когда реальность противоречит их ожиданиям.

Об основной причине резкого падения рейтинга Путина из интервью отсюда… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 30 січня 2019 р.

Если люди при Ельцине ничего хорошего не ожидали, тогда была тяжелая экономическая ситуация, они выживали и не бунтовали. А тут людей поманили конфеткой и обманули. Общественное мнение изменилось за счет людей, которых раньше убедили поддержать Путина.

В результате всех этих социальных потрясений в российском обществе резко возрос уровень агрессии и толерантного отношения к насилию. При этом путинская власть задает характерный тон во всех этих процессах. Российские реалии дают характерные примеры даже из относительно благополучной Москвы.

Эйдман приводит пример из российских новостей: «В Подмосковье 7-летнего школьника избили одноклассники. Это разрешила учительница, объявившая день каннибала».

Вообще-то день каннибала объявил Владимир Путин. Празднуется он 18 марта в честь официальной аннексии Крыма в 2014 году. Тогда Путин, как шакал, набросился на ослабленную революционной лихорадкой Украину и отгрыз у нее часть территории.

День каннибала давно стал "Днем сурка"Из новостей: "В Подмосковье 7-летнего школьника избили одноклассники. Это… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 30 січня 2019 р.

С тех пор день каннибала превратился в голливудский «День сурка». Вежливые зеленые каннибалы уже засветились в разных концах света, неся кровь и войну в Украину, Сирию, ЦАР, Судан и т.д. Внешнеполитический каннибализм, поддерживаемый массированной каннибальской пропагандой, не мог не привести к озверению населения внутри страны.

Каждый день приносит новости о диких, бессмысленных и жестоких преступлениях. Подмосковная учительница просто чутко уловила дух путинского времени.

Игорь Эйдман, Facebook