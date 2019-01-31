Улыбаемся и машем. Российских чиновников натаскивают на общение в соцсетях

Чиновников научат общению в соцсетях: администрация президента ставит задачу сделать так, чтобы региональные руководители сумели бы оперативно реагировать на острые темы, которые возникают в обществе.

Курировать обучение станет Институт развития интернета. Первые семинары пройдут уже в феврале для учреждений Северо-Кавказского федерального округа. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе сомневается в успехе данной программы.

Главная цель проекта – повышение цифровой грамотности российского чиновника, улучшение его имиджа, а также быстрое разрешение негативных ситуаций, которые возникают на местах. Работа ведется в рамках стратегической программы цифровизации государственного управления.

Проще говоря, разные руководители выходят в интернет, понятным языком рассказывают о тех или иных решениях власти и, соответственно, принимают жалобы и замечания от электората, налаживают таким образом коммуникацию. Таким образом гражданам перестанут толкаться в приемных, а чиновникам – разбирать письма. Все будет быстро, четко и понятно. XXI век на дворе.

Курировать обучение будет замдиректора Институт развития интернета Владимир Табак. Он известен тем, что продвигал кандидатуру Владимира Путина в соцсетях во время президентской кампании прошлого года. Кроме того, именно Табака называли продюсером нашумевшего календаря ко дню рождения Путина в 2010 году с вольными фотографиями студенток факультета журналистики МГУ. И вот теперь Табак формулирует «КоммерсантЪ FM» цели и задачи на новом посту.

«Одно из направлений – это установление обратной связи. Основной запрос людей – это открытость власти. Второе направление – это информационная составляющая, поскольку зачастую подача новостей о себе региональными правительствами не соответствует запросу аудитории».

Среди прочего СМИ написали, что руководителей различных рангов научат вести анонимные Telegram-каналы, чтобы управлять общественным мнением и придавать нужное направление работе СМИ. Вот это звучит особенно интересно в свете того, что популярный мессенджер блокируется по решению Таганского суда за отказ сотрудничать с ФСБ. Впрочем, в Институте развития интернета информацию об анонимных Telegram-каналах опровергли.

Идея не нова. Еще в пору президентства Дмитрия Медведева страна активно внедряла современные технологии, а сам глава государства использовал Twitter и другие социальные сети. Дмитрий Анатольевич и сейчас их использует, правда, несколько реже. Потом времена изменились, и все это как-то притушили. И вот теперь, видимо, об этом вспомнили.

Мы же не можем совсем не идти в ногу со временем, тем более в администрации президента работают специалисты по повышению качества госуправления. Кроме того, тренинги и семинары, скорее всего, будут оплачиваться бюджетными деньгами. Не за просто так учить же чиновников. Естественно, возникает вопрос об эффективности проекта. Здесь, конечно же, есть большие сомнения.

Главная причина в том, что интернет в целом и социальные сети в частности никогда не были в списке друзей нынешней власти. В частности, это доказывает пример с Telegram. Да и остальные площадки периодически кто-нибудь предлагает заблокировать или же дополнительно отрегулировать. Не секрет, что и Владимир Путин не в восторге от нынешних способов общения.

И, собственно, главное, – ситуация в стране пока еще где-то не соответствует идеалу. Мы видим нескончаемый поток жалоб Путину во время «Прямых линий» с гражданами и других встреч с первым лицом. Есть риск, что интернет-приемные в буквальном смысле моментально зависнут от беспрерывного потока обращений. А ведь на все это необходимо как-то реагировать и исправлять ситуацию.

С этим могут возникнуть трудности. Так что, тренинги – это, конечно, хорошо, но есть опасения, что дальше красивых фотографий и победных реляций дело не пойдет. Не тот сейчас политический момент. Тренингами болезнь не вылечить и популярность власти не улучшить. Да и как бы хуже не стало: посмотрят граждане соцсети и ужаснутся. Лучше уж по старинке, так привычнее.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»