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Взгляд

Войны клонов. Украина на пути создания собственных оружейных производств

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
31 января 2019

Отечественная военная промышленность уже достаточно долгое время идет по пути копирования образцов советского вооружения.

В принципе смысл в этом есть – после разработки в 1960-1970 гг. материаловедение шагнуло далеко вперед и, возможно, сейчас на новом уровне сделать то же самое, но с гораздо лучшим результатом, пишет Михаил Жирохов н страницах «Деловой Столицы».

Среди таких себе клонов можно назвать, например, модернизированный пулемет КМ-7,62, который разработан на заводе «Маяк» и фактически является копией пулемета ПКМ. Однако по сравнению с советским аналогом (1969 г.) он более удобен в эксплуатации, да и весит на 1,5 кг меньше.

В Каменец-Подольском госпредприятием «Научно-технический комплекс «Завод точной механики» освоено серийное производство 30-мм автоматической пушки ЗТМ-1 (аналогична по устройству и своим характеристикам пушке 2А72) и ЗТМ-2 (соответствует пушке 2А42). Эти пушки устанавливаются как для замены на БМП-2, так и в новейших боевых модулях.

Автоматическая пушка серии ЗТМ на БМП-2.

Компания «Артиллерийское вооружение» выпускает и еще один аналог: автоматические гранатометы КБА-117 (копия АГ-17) и КБА-119 (АГС-17).

И это удачные примеры. Есть и другой пример копирования, который российские «специалисты» очень часто любят ставить в пример несостоятельности украинской оборонной промышленности в целом. Речь идет о 120-мм миномете М120-15 «Молот» производства киевского завода «Маяк», который, по сути, является клоном советского 2С12 «Сани».

Допущенный до эксплуатации в войска в ноябре 2015 г. до декабря 2018 г., когда она была временно приостановлена, по данным Центрального ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил Украины, было зафиксировано девять их разрывов, в результате которых получили ранения 32 военных, а 13 погибли. И хотя в каждом конкретном случае причины трагедии были разные, однако в целом можно констатировать, что миномет оказался технологически не доведенным. Мало того, вокруг закупок прицелов для него еще возник и коррупционный скандал.

И вот буквально на днях стало известно, что в войска пошла еще одна «новинка» – 73-мм станковый противотанковый гранатомет (по западной терминологии – безоткатное орудие) «Ланцея».

«Ланцея».

По сути, это копия советского образца СПГ-9 (разработки 1963 г.), впрочем, производитель этого не скрывает, просто переведя с русского языка на латынь официальное название «Копье».

Необходимость такого шага назрела уже давно – СПГ-9 в свое время производился в городе Красноармейск Московской области, и поэтому все они на вооружении ВСУ и других силовых ведомств являются наследием Советского Союза и пополнения не было. А ведь еще начиная с лета 2014 г. они массово стали сниматься с хранения и передаваться во вновь формируемые бригады ВСУ и добровольческие батальоны, где «сапог» (а так его стали называть на фронте) зачастую был единственным противотанковым средством. Гранатомет устанавливали на самую разную базу – от внедорожников до БМД.

Тем более что характеристики гранатомета вполне приемлемые. Так, прицельная дальность стрельбы прямой наводкой кумулятивной и осколочной гранатами составляет 1300 м.

При этом подготовленный расчет может производить до шести выстрелов в минуту. И это на фоне того, что само орудие весит всего 49,5 кг. А если прибавить треножный станок массой в 12 кг, то «Копье» вполне комфортно может переноситься расчетом из четырех бойцов.

Мало того, после подписания Минских договоренностей из-за своего «нелетального» калибра СПГ-9 стал одним из любимых вооружений мотопехоты на линии соприкосновения. Все это, вместе взятое, приводило к быстрому износу механизмов орудия.

Разговоры о возможной замене шли уже достаточно давно, и вот в июле 2018 г. малоизвестная частная фирма ООО «Рубин-2017» «вдруг» выкатила на государственные испытания «Ланцею». При этом нельзя сказать, что собственно большая проблема скопировать механизмы и само орудие – смогли же это, например, в свое время болгары, однако настораживает, что учредителями компании являются корпорация «ТАСКО» и ООО «Украинская бронетехника». И если «ТАСКО» еще регулярно возит на разные выставки какие-то единичные экземпляры стрелкового оружия и боеприпасов, то «Украинская бронетехника» известна тем, что, не имея буквально никакого производства, получила государственный контракт на поставку бронеавтомобиля «Варта».

«Варта».

Причем в конструкции «Варты» используется несколько доработанное шасси от белорусского производителя МАЗ, до последнего времени на нем стояли российские двигатели ЯМЗ (вероятно, сейчас замененные на китайские). Да и вообще складывается впечатление, что фактически «Варта» – это белорусская машина, которая через некую «прокладку», созданную по политическим причинам, поставляется в Украину.

Поэтому и с новой «Ланцеей» возникает ну уж слишком много вопросов. И главное тут – ствол, с производством которого (причем для любого оружия – от пистолета до танка) в Украине огромные проблемы. Даже сейчас с огромными финансовыми вливаниями такое производство связано с огромными сложностями. А тут неизвестная фирма – и вдруг выкатывает образец, который, возможно, принять на вооружение вот так сразу. В военной промышленности таких чудес, как правило, не бывает.

Вариантов, кроме совсем уж фантастических, из серии, что инженерам фирмы удалось «на коленке» начать производство стволов для СПГ-9, не так уж много. Вернее, даже один – это поставки болгарских SPG-9 для нужд ВСУ вот таким экзотическим способом.

Ведь это только США может позволить в открытую поставлять в Украину тот же несколько модернизированный советский противотанковый гранатомет РПГ-7, который под названием PSRL-1 с 2016 г. производит фирма AirTronic, а у болгар такой возможности нет. Тем более на фоне регулярных скандалов с поставками оружия и боеприпасов всем воюющим сторонам в Сирии.

Снова-таки подчеркну, что такое развитие ситуации всего лишь мое предположение, основанное на доступной информации. Был бы рад, если все-таки украинское предприятие реально освоило производство столь необходимого на фронте оружия самостоятельно.

Подводя итог, можно смело говорить, что производство «клонов» только один из этапов налаживания серийного производства отечественного оружия и развития отдельных отраслей оборонной промышленности в целом. Следующим будет создание полностью самостоятельных образцов. Заметим, что практически все ведущие страны в разное время проходили этот этап и достаточно успешно.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: война, Россия, Украина

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