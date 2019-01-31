В Москве ожидают перебоев с поставками продуктами

Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами, об этом заявили транспортники, производители и розничные сети.

Ретейлеры предупреждают о возникшей в российской столице угрозе перебоев с продуктами. К ним присоединяются представители транспортной отрасли и производители. Вместе они обратились с просьбой к руководству города пересмотреть новые правила передвижения грузовых машин, из-за которых и возникла угроза, передает «КоммерсантЪ».

Как стало известно изданию, союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо столичному градоначальнику Сергею Собянину, в котором поделилась тревогой по поводу ужесточения правил передвижения грузовиков по Москве. По мнению авторов документа, оказавшегося в распоряжении редакции, это может привести к подорожанию продуктов и перебоям с их поставками.

Мэра Москвы просят обсудить с представителями бизнеса вступившие в силу с 14 января поправки, меняющие график движения грузовиков. С этой целью предлагается провести совещание, а до этого времени приостановить действие.

Как поясняет издание, теперь движение по столице грузовых автомобилей запрещено в течение всего года с шести утра до десяти вечера. График движения больше не меняется в зависимости от времени года, а также рабочих и праздничных дней. Также у транспортников возникли дополнительные затруднения с оформлением разового пропуска, который ограничивается сроком действия не более пяти суток. Теперь его можно оформить не более двух раз в месяц, а время оформления увеличилось до восьми рабочих часов.

​Все это затрудняет доставку продуктов в центр столицы, утверждают авторы письма. Транспортники отмечают, что доставлять товары в центр Москвы практически невозможно, так как въезд грузовиков грузоподъемностью более одной тонны днем запрещен в пределах Третьего транспортного кольца, а разгрузка автомобилей в ночное время при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины».

«КоммерсантЪ»