Керченский мост оказался под угрозой оползня

Движение по Керченскому мосту находится под угрозой из-за сползания грунта автодороги. Опубликованы документы оккупационных властей.

В распоряжение международного волонтерского сообщества «InformNapalm» попали закрытые документы и фото, которые сегодня присылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационной власти Крыма, говорится на сайте «InformNapalm».

Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО «Стройгазмонтаж» началось сползание грунта на участке единственной автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

«Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие — прекращению транспортного движения по единственому подходу к Крымскому мосту», — говорится в документе.

Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса.

«InformNapalm» обнародовал несколько фотографий автомобильной дороги, иллюстрирующих характер сползания грунта на пути к Крымскому мосту.

Напомним, что российский эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар предупреждал о проблемах, которые ожидают Керченский мост в случае реализации этого проекта.

Медовар так же заявил, что оккупационным властям Крым не удастся без участия Украины обеспечить полуостров водой. Отсутствие воды уже привело к опустыниванию земель в Крыму.

«InformNapalm»