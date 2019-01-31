Посол ЕС в России предпринял официальный демарш из-за незаконно удерживаемых украинских моряков

ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения всех захваченных в районе Керченского пролива украинских моряков.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер предпринял официальный демарш перед заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко. Встреча состоялась в среду, 30 января, сообщает «Deutsche Welle».

«Посол напомнил хорошо известную позицию ЕС касательно продолжающегося задержания Россией украинских военнослужащих», – говорится в заявлении представителя ЕС.

В ответе подчеркивается, что ЕС ожидает от России незамедлительного и безусловного освобождения 24 захваченных украинских моряков, а также уважения их прав на юридическую защиту и беспрепятственный доступ к ним консульских сотрудников. Брюссель также призывает Москву обеспечить доступ раненным морякам к надлежащей медицинской помощи. А применение Россией силы 25 ноября прошлого года опять назвали «неприемлемым».

В свою очередь постпредство РФ при ЕС трактовало встречу по-другому. В его заявлении отмечается, что обсуждалась «ситуация на Украине в контексте имевшего место 25 ноября 2018 года нарушения украинскими ВМС госграницы России в районе Керченского пролива». В Москве также хотели бы увидеть со стороны ЕС «принципиального подхода в отношении грубых нарушений прав человека, дискриминации национальных и языковых меньшинств, а также проявлений неонацизма и антисемитизма на Украине».

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли Российской Федерации в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских военных корабля, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. 24 моряка, находившиеся на кораблях, арестованы и вывезены в Москву.

«Deutsche Welle»