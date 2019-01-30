Украинского консула не допустили к политузнику Грибу в России

МИД Украины выражает решительный протест, против противоправных действий российской стороны.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российская сторона отказала украинскому консулу в доступе к политзаключенному украинцу Павлу Грибу, говорится в официальном комментарии МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с получением 29 января 2019 отказа российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешение на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба», – сказано в комментарии.

МИД считает данные действия российских властей нарушением взятых на себя международных обязательств, в том числе предусмотренных ст. 13 Консульской конвенции между Украиной и Россией. Украина считает такие действия России сознательными и направленными на сокрытие настоящего состояния здоровья Гриба.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Грибу срочно необходима операция на сердце. На прошлой неделе отец политзаключенного, Игорь Гриб, сообщал, что Павлу стало плохо прямо на заседании суда, ему вызвали «скорую», врачи которой сделали обезболивающий укол, однако заседание не было прервано.Она написала об этом на своей странице в Facebook.

«20-летний политзаключенный требует немедленной операции на сердце, состояние его здоровья – сверхкритическое. По результатам обследований врачи диагностировали у него целый ряд серьезных болезней», – сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что в колонии, где содержится Гриб, недооценивают критическое его состояние и игнорируют наличие тяжелых заболеваний.

«Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением и это способствует обострению имеющихся болезней. Также, негативное влияние на состояние здоровья заключенного Кремля ужесточают условия содержания, стрессовые ситуации и неполноценное питание», – заявила омбудсмен.

!!! ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ПАВЛО ГРИБ, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ У РОСІЙСЬКІЙ КАТІВНІ, ЗНАХОДИТЬСЯ НА МЕЖІ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ… Опубліковано Людмилою Денісовою Вівторок, 29 січня 2019 р.

Денисова обратилась к главе Комитета против пыток ООН, Комиссару Совета Европы по правам человека, вице-президенту Международного Комитета Красного Креста, к главе делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине, а также к председателю Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине с просьбой содействовать в предоставлении украинцу немедленной медицинской помощи.

«Также обращаюсь к дипломатическим представителям, которые находятся в Ростове-на-Дону, с просьбой принять все возможные меры для осуществления беспристрастного и объективного мониторинга соблюдения прав и свобод политзаключенного. Прошу присутствовать во время судебных заседаний по делу в отношении заключенного гражданина Украины Павла Гриба», – добавила Денисова.

Напомним, Гриб был задержан российскими силовикам на территории Беларуси в августе 2017 года по обвинению в пособничестве в подготовке теракта.

Заключение по результатам обследования в консультативно-диагностическом центре Ростова-на-Дону (Россия), составленное врачом Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Василием Притулой, свидетельствует о появлении у Павла Гриба цирроза печени и снижении свертываемой функции крови. При этом, на днях российские врачи провели внешний осмотр тяжело больного украинца и заявили о хорошем состоянии его здоровья.

МИД Украины