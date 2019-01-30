Россия не собирается пускать иностранных наблюдателей в Керченский пролив

Приглашение германских и французских специалистов является одноразовым.

Россия не согласна на постоянное присутствие международных наблюдателей в Керченском проливе, а допуск германских и французских специалистов будет одноразовым. замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил об этом сегодня, пишет российское агентство «ТАСС».

«Об этом и речи не может быть. Мы в качестве жеста доброй воли предложили одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает», – сказал Карасин.

«Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину. То есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии», – подчеркнул он.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где осуждается строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины, а также обыски украинских судов в Азовском море.

«ТАСС»