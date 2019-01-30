Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан за убийства

«Единая Россия» приостановила членство Арашукова, но он делал ровно то же самое, что и остальные его однопартийцы.

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Общественный активист города Лермонтов Дмитро Чернов в комментарии «Украинско-Российскому обозрению» пояснил, что на самом деле произошло в Совете Федерации на утреннем заседании.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, утром 30 января заседание Совета Федерации неожиданно перевели в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Перед сенаторами выступил генпрокурор Юрий Чайка, также в зале присутствовали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и его заместитель.

«Глядя на тот показной цирк с демонстративным арестом я вспомнил историю китая времен Мао Дзедуна, когда наметился кризис экономический и политический великий кормчий объявил, – «Огонь по штабам!», – и начал смещать и арестовывать своих же функционеров обвиняя их во всех проблемах. У нацлидера Владимира Путина не осталось другого выхода кроме того что бы выдавать на демонстративную расправу своих сподвижников замеченных в кражах газа», – комментирует Чернов произошедшее в Совете Федерации.

Во время выступления Чайки Арашуков пытался покинуть зал, – сообщает «ТАСС», – но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила его остаться. Парламентарии проголосовали за лишение Арашукова неприкосновенности и дали согласие на его арест. После этого «Единая Россия» приостановила членство Арашукова в партии до выяснения обстоятельств.

«Я умаю, что когда закрыли зал заседаний и объявили, что на повестке дня первый вопрос о снятии неприкосновенности, большая часть зала побежала к выходу судорожна нащупывая паспорта Кипра, и только услышав чужую фамилию сели на свои шконки», – отметил Чернов.

Следственный комитет подозревает Арашукова в заказных убийствах активиста черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Убийства были совершены в 2010 году, когда Арашукову было 24 года. О том, что сенатор связан с ними, ранее на допросах говорили трое фигурантов уголовных дел.

Представители Арашукова утверждали, что доказательств его причастности к преступлениям нет. Издание «@baza» в своем Telegram-канале сообщает, не раскрывая источник информации, что Арашукова также подозревают в убийстве еще двух человек.

❗️После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела — Следственный комитет (@sledcom_rf) January 30, 2019

По неофициальной информации «РБК», речь идет об убийстве в 2006 году начальника Черкесского СИЗО № 1 Хасана Джанаева, и убийстве в 2003 году Али Афаунова, возглавлявшего службу безопасности бывшего помощника главы администрации президента Назира Хапсирокова.

По данным издания «@baza», у сенатора нашли поддельный паспорт, по которому он собирался в ближайшее время вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. Официально эта информация не подтверждена.

«Но им решили пожертвовать для успокоение народа , только я думаю это не поможет уже надо было это начинать делать лет 10 назад», – резюмирует Чернов, говоря о причинах ареста.

Кроме убийств, Арашукова подозревают еще в нескольких тяжких преступлениях. Среди них – организация преступного сообщества или участие в нем, рассказал источник «ТАСС». Кроме того, его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью и в подделке документов, на основании которых он стал сенатором, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Федерации. Ранее прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов заподозрила сенатора в подделке вида на жительство – он исправил дату окончания срока действия документа, чтобы беспрепятственно занять кресло сенатора. Арашуков это отрицал, называя обвинения «чушью».

«Арашуков типичный продукт путинской эпохи — он организовывал рисования процента на выборах , сидит на перераспределении газовых потоков. Ворует безбожно при этом вешая долги на простых граждан, имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, что в принципе не скрывает убивает демонстративно гражданских активистов не довольных таким положением дел! Он делает ровно то же самое, что и остальные его однопартийцы!», – подчеркивает в своем комментарии Чернов.

Отец сенатора Рауль Арашуков тоже задержан. Он работает советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Его задержали в одном из офисов «Газпрома» в Петербурге. В Следственном комитете России официально заявили, что Арашукова-старшего подозревают в причастности к хищениям газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обыски идут в семи городах, в том числе в Москве и Петербурге.

«Кража газа по понятиям принятым у сенаторов России – это крысятничество и оно должно быть демонстративно наказано», – уточнил Чернов причины ареста сенатора и его отца, несомненно действующего под покровительством своего сына.

По версии Следственного комитета России, Рауль Арашуков и его сообщники заключали договора на поставку большего объема газа, чем было необходимо предприятиям, после чего продавали излишек газа за наличные.

В тоже время РИА «Новости» сообщилосо ссылкой на источник, что сенатора и его отца подозревают в причастности к преступной группе, похитившей более 10 миллиардов рублей. Источник «ТАСС» сообщил, что отца сенатора не обвиняют в убийствах.

Напомним, что Рауфу Арашукову 32 года, он начал политическую карьеру в 18 лет. В 2004 году он стал депутатом городской думы Ставрополя. В 21 год занял пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии. В разное время работал в правительстве и парламенте республики, а также в структурах «Газпрома». Стал членом Совета Федерации 18 сентября 2016 года.

Дмитро Чернов, специально для «Украинско-Российского обозрения»