Украина вышла из противоречащего принципам рыночной экономики соглашения в рамках СНГ

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, соглашение утратило свою актуальность.

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников СНГ. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения, передает «Интерфакс-Украина».

В частности, соглашение предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики, указывается в документе.

Напомним, ранее Кабмин продлил ограничения на импорт товаров из России до конца 2019 года – для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей по соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года действует так называемый режим «наибольшего благоприятствования» ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины.

«Интерфакс-Украина»