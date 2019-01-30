Россия продолжает отказываться от обсуждения условий обмена военнопленными с Украиной

Российская сторона продолжает игнорировать украинские предложения по обмену военнопленными и заложниками на переговорах в Минске.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе потребовала освободить троих украинских военных, которых удерживают в Донецке еще с 2015 года в обмен на троих россиян. Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила об этом сегодня на своей странице в Facebook.

«Мы выдвинули еще одно требование: освободить 3 наших военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево. В страшную годовщину нарушения Россией Минских соглашений и расстрела и захвата Дебальцево, мы обратились с инициативой, что готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев – Сергея Глондаря, Богдана Пантюшенко, Александра Коринькова, 4 года удерживаемых в Донецке», – написала вице-спикер.

Однако, по ее словам, от российской стороны реакции не последовало.

«Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян, и все другие хотелки просто так», – отметила первый вице-спикер Рады.

Она также сообщила, что Россия как в рамках гуманитарной подгруппы, так и в рамках ТКГ «категорически отказалась обсуждать» передачу осужденных в Украине россиян в обмен на украинских политзаключенных.

Мінськ. Заручники. Російські « ихтамнеты» ( до речі, моє слово, треба б запатентувати) можуть і далі писати сльозливі… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 30 січня 2019 р.

«Координаторы ОБСЕ, к сожалению, подыгрывают этой деструктивной позиции, мол, это должны быть двусторонние переговоры», – добавила Геращенко.

Спецназовцы Александр Кориньков и Сергей Глондарь попали в засаду вместе с группой других военных и были захвачены боевиками в феврале 2015 года. Их отряд выходил из-под Дебальцево и попал в окружение. Тогда погибло двое бойцов, а пятерых взяли в плен. Спустя пару месяцев троих обменяли, а Сергей и Александр до сих пор остались за линией разграничения. С тех пор они содержатся в Макеевской колонии.

Танкиста Богдана Пантюшенко взяли в плен в январе 2015 года в районе Донецкого аэропорта.

Напомним, на последнем в прошлом году заседании ТКГ представители России покинули зал переговоров, когда украинская сторона подняла вопрос об освобождении заложников.

«Украинско-Российское обозрение»