Союз «русского рейха» и «венесуэльского социализм». Что связывает Путина и Мадуро?

Но в этом печальном конце есть и залог нового начала. Историк Зубов о событиях в Венесуэле и российском участии в этих процессах.

Революция в Венесуэле окончательно проявила черты нынешнего российского режима. Это просто-напросто безыдейная деспотия, главной ценностью для которой является власть сама по себе и деньги, к которым эта власть дает доступ, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Патриотизм, национализм, социализм, верность традициям, клерикализм – все эти фиговые листки отброшены. Режим Мадуро в Венесуэле – антирелигиозный и социалистический, и довел богатую страну, стоящую на нефти, до позорной нищеты.

Народ восстал против диктатора, фальсифицировавшего выборы и так сохранившего власть. И что же? Россия, Китай, Турция, Иран все тут как тут – они за диктатора. А кто за народ, желающий восстановить свою власть управлять своей страной? Конечно же, страны демократические – США, Канада, Евросоюз, большинство стран Латинской Америки. Те, кто сами имеют благо свободы, хотят, чтобы этим благом обладали и другие.

Мир четко определился не по линии левый-правый, христианский-мусульманский, западный-восточный, а по самой простой и банальной – тиран и его присные, укравшие права и богатства народа, и народ, знающий и осуществляющий свое право на управление своей страной. И Россия во главе этого позорного и жалкого союза деспотий.

СОЮЗ ДЕСПОТИЙРеволюция в Венесуэле окончательно проявила черты нынешнего российского режима. Это просто-напросто… Опубліковано Andrey Zubov Пʼятниця, 25 січня 2019 р.

Вот он – конец Новой России, которая сбросила с себя коммунистическую тиранию тридцать лет назад. Сбросила, чтобы вновь пожелать вождя. Но в этом печальном конце есть и залог нового начала. «Вождь» повсюду – в Пекине, Москве, Анкаре, Тегеране, Каракасе и Зимбабве живет для себя. Граждане страны для него только средство или опасность, но не высшая цель его деятельности.

Армяне сумели сбросить своих тиранов и выйти из этого постыдного союза деспотий, грузины сумели, украинцы сумели, пусть и дорогой ценой. Теперь свое право на свободу желают осуществить граждане Венесуэлы.

Андрей Зубов, Facebook