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Зона "русского мира"

«Напугать ежа голой задницей». Россия грозится не признает выборы президента Украины

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
30 января 2019

В России продолжается истерия по поводу украинских президентских и парламентских выборов. Порошенко в «духовно-скрепной» не признается легитимным главой Украины…

Дивные размышления о президентской кампании в Украине сводятся к мысли, что Кремль не доработал в 2014 году. Доходит до того, что российских политиков напрямую спрашивают о том, почему до сих не применили силу в отношение Украины, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Выборы пять лет дали неправильный результат и сейчас надежд никаких. Нападение России на Украину называют кризисом «украинской государственности» и шепчут «Крымнаш», «Донбасснаш».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: выборы, донбасс, Константин Затулин, Петр Порошенко, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, Юлия Тимошенко

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