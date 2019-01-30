«Напугать ежа голой задницей». Россия грозится не признает выборы президента Украины

В России продолжается истерия по поводу украинских президентских и парламентских выборов. Порошенко в «духовно-скрепной» не признается легитимным главой Украины…

Дивные размышления о президентской кампании в Украине сводятся к мысли, что Кремль не доработал в 2014 году. Доходит до того, что российских политиков напрямую спрашивают о том, почему до сих не применили силу в отношение Украины, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Выборы пять лет дали неправильный результат и сейчас надежд никаких. Нападение России на Украину называют кризисом «украинской государственности» и шепчут «Крымнаш», «Донбасснаш».

Роман Цимбалюк, «УНИАН»