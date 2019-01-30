Хроники российского победобесия: семь ленинградских блокад в мирное время

В СССР за мирный, предвоенный период, уничтожили население страны, по количеству сопоставимое с семью блокадами Ленинграда. Россия заявляет о себя, как правоприемницей СССР.

Историческая Россия в путинской пропаганде существует в образе одновременно жертвы и победителя перманентной иностранной агрессии. Российские власти объявили себя официальным правопреемником СССР и приватизировали его реальный и мнимый жертвенный и победный опыт, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

А вот советские преступления нынешний Кремль брать на себя не хочет. От этого наследия он всячески открещивается. Это как если бы наследник получил активы компании покойного папаши, но отказался от ее долгов.

Сейчас из каждого российского утюга льется пафосно-победная дребедень по поводу годовщины прорыва ленинградской блокады. Но при этом никто не вспоминает, что Кремль в мирное время сам устроил несколько не менее ужасных голодных блокад, в том числе против соседних с нынешней Россией республик.

Семь ленинградских блокад в мирное времяИсторическая Россия в путинской пропаганде существует в образе одновременно… Опубліковано Игорем Эйдманом Вівторок, 29 січня 2019 р.

Да, именно блокад. В 1932 – 1933 годах в Украине, Казахстане и в других частях СССР заградотряды блокировали попытки людей покинуть зоны организованного властями тотального голода. Во время ленинградской блокады погибло от 600 000 до 1,5 миллионов. В украинский Голодомор – от 3 до 8 миллионов.

В организованный тогда же голод в Казахстане – от 1,2 до 4 миллионов. То есть советское руководство (правопреемник – российские власти) устроило Украине примерно пять, а Казахстану – две ленинградские блокады.

Трагедия блокады используется для подкрепления образа России как жертвы (чудовищные страдания ленинградцев) и как победителя (победный прорыв). Память о ней подгоняется под пропагандистское клише: «как и наши дедЫ, несмотря на любые самые страшные испытания, победим врагов».

Так пытаются воспитывать новых солдат империи, готовых ради нее к страданиям и смерти.

Игорь Эйдман, Facebook