Пляски на костях блокады Ленинграда. Как из трагедии сделать карнавал

В России пробито очередное моральное дно. Из дня скорби по погибшим в блокаде Ленинграда власти устроили настоящий карнавал победобесия.

День освобождения Освенцима – двадцать седьмое января. День снятия блокады Ленинграда – двадцать седьмое января. И вот если бы Аушвиц сегодня находился на территории современной России…. Вы только представьте, что там было бы, – об этом пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Девки в кокошниках раздавали бы освенцимскую пайку на лопатах. Школьники старших классов провели бы театрализованное военно-патриотическое представление «массовый расстрел евреев». Реконструкторы провели бы реконструкцию «прибытие эшелона остарбайтеров в главный крематорий». Реконструкция «барачной улицы».

Викторина «125 грамм хлеба». Да-да. Викторина «125 грамм хлеба»– это в Питере сейчас. Это уже из нового. Викторина. Кто из школьников правильно ответит, как умирали люди, получит от ряженой девки в ватнике блокадную пайку. Я не придумываю ничего. Вы вот не смотрите мой «Запоребрик», а там все это есть. С видео.

День освобождения Освенцима — двадцать седьмое января. День снятия блокады Ленинграда — двадцать седьмое января. И вот… Опубліковано Аркадієм Бабченком Вівторок, 29 січня 2019 р.

Или селфи в виде отравленного газом в крематории. Это я тоже не придумываю. Селфи в виде умершего от голода на фоне мешков с песком – тоже новый тренд пошел сейчас в Питере.

Попы во славу Сталина окропляли бы прибывший в Аушвиц эшелон с чехословацкими танками с лаосскими кругами на бортах под флагами Русской освободительной армии. Которую здесь же и набирали. ФСБ установило бы рядом с воротами памятный знак «Сотрудникам «СМЕРШ», освобождавшим концентрационный лагерь от немецко-фашистских захватчиков».

Вот, да. Думаю, именно так бы и написали. И тоже провели бы представление «отправка советских военнопленных из Освенцима на Индигирку». А сам знак был бы в виде барельефа вагона на рельсах. Вагон, по традиции, был бы немецким.

Благотворительная распродажа страниц из дневника Анны Франк. Вручение малолетним узникам памятных наборов в виде будильника и открытки к двадцать третьему февраля. Танк на открытке тоже будет немецкий.

Парад «Путинюгенда» на главном плацу лагеря. Выступление губернатора о том, как Степан Бандера путешествовал по железной дороге из Освенцима в Санкт-Петербург вместе с Иваном Грозным. Книжная ярмарка имени Януша Корчака. Где Михалков представлял бы новую книгу рецептов «Едим дома»…

Вот во что бы они могли превратить эту дикую трагедию? Риторический вопрос. И так все ясно.

Я вот все пытаюсь своим оставшимся уже совсем немногим адекватным друзьям в Мордоре рассказать, в каком по-настоящему жутком идиотизме они живут, но полностью всю степень праздника расчеловечивания в праздничном одебиливании видно, наверное, только со стороны. В сравнении.

Аркадий Бабченко, Facebook