«Холодный мир» с Кремлем. В Москве опасаются высоких шансов на победу Порошенко

В Москве не оценили желание Петра Порошенко участвовать в предстоящих выборах президента Украины. В российском МИДе назвали все его предвыборные обещания пустыми.

Порошенко объявил о решении пойти на второй срок накануне. Он пообещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз в 2024 году. А также высказался за холодный мир с Россией. По словам действующего украинского президента, страна устала от войны. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что у Порошенко есть хорошие шансы сохранить свой пост.

Петр Алексеевич стал участником предвыборной гонки. Ранее его практически списали. Как выясняется, зря. Рейтинги действующего президента Украины в последнее время растут. И вот его уже отправляют во второй тур вместе с Юлией Тимошенко.

А там всякое возможно. В чем же причина? В первую очередь у него есть то, чего нет у других – административный ресурс. Он глава государства, его вынуждены показывать все телеканалы. Он – главный источник новостей.

Есть и другие факторы, а именно: Порошенко дал Украине независимую церковь. Это немало. Вот у нас, например, некоторые категории граждан за это же почитают Сталина. Что еще? Как ни странно, вся эта история с военным положением пошла ему на пользу.

Сначала большинство посчитало, что Петр Алексеевич затеял весь этот героический поход катеров в Азов для отмены выборов, а он взял и не отменил – поступил по-честному, по совести. Даже можно рискнуть предположить, что все это была специальная многоходовая комбинация. Есть известный политтехнологический прием: сначала чем-нибудь напугать, а потом записать себе в актив, что это самое страшное событие не случилось.

И вот электорат видит в Порошенко человека слова: и выборы не отменил, и Путина не испугался. Хотя злые языки говорят, что Порошенко не отменил выборы из-за давления Вашингтона, потому что там не хотели такого сценария.

И, наконец, тезис о холодном мире с Россией претендует на самое сильное заявление Порошенко за все его пребывание у власти. Народ устал от войны – это очевидно – ему нужен мир. И главное, что интеграция на Запад – это красивая мечта, а вот Россия – реальность, от которой никуда не деться. И немалая часть населения республики говорит по-русски. Российское направление – главное.

У многих родственники, семьи по ту строну границы. Им плевать на политику. Вот Порошенко и обещает мир в качестве предвыборного тезиса. И при Кучме, и при Януковиче экономически было лучше. Война не дает никакого процветания, особенно если ее проигрываешь.

Киев не может победить Москву, а если так, то придется уступать или изворачиваться ради своего же блага. А чтобы не прослыть пораженцем, можно периодически проводить мероприятия, подобные Керченскому прорыву. Такая тактика тоже просматривается.

Но это все теория. Украинское общество расколото: есть Восток страны, есть Запад. Поэтому реально что-либо изменить очень и очень сложно. Для этого нужен политик точно сильнее и мудрее Порошенко. Но сейчас время обещать, а обещать, как известно, можно что угодно. Но чем хорош Петр Алексеевич – от него знаешь, чего ждать.

Хотя при всем при этом в отношениях с Россией при любом победившем кандидате вряд ли что-нибудь измениться. Во многом потому, что это не в полной мере решается на Украине. Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, придется меняться самим – российской стороне.

Сменить образ мышления. Но пока мы к этому не готовы. А если так, то сохранение текущей ситуации – самый благоприятный прогноз.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»