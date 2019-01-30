В Украине в ходе выборов Россия намерена убрать Порошенко и привести к власти пророссийский парламент

В отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, отмечается, что Россия стремится влиять на выборы в Украине, чтобы убрать Петра Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент.

Масштабный отчет разведывательного сообщества США представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс на слушания Комитета Сената США по разведке 29 января, сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что в разделе отчета «Россия и ее соседи», разведывательная служба США отмечает, что Россия принимает шаги, чтобы влиять на украинские президентские выборы в марте 2019 года и парламентские выборы, которые состоятся осенью.

«В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент», Россия стремится воспользоваться такими проблемами в Украине, как неустойчивая экономика, распространенная коррупция, уязвимость в киберпространстве а также общественное недовольство, отмечается в отчете.

В украинской избирательной гонке явного фаворита нет, отмечается в отчете.

«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие четкого лидера может предоставить противникам украинского президента Петра Порошенко, а также менее известным кандидатам и новичкам в политике, возможность обратиться к украинским избирателям, большая часть которых не определилась», – отмечается в документе.

А вот масштабное нападение России на Украину американская разведка считает «операционно возможным, но не вероятным».

«Мы оцениваем, что масштабноенападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году, – подчеркивается в отчете Коутса.

Кроме того, разведывательные службы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

«Голос Америки»