Сенат США потребовал от Минфина обоснования снятия санкций с компаний российского олигарха Дерипаски

Сенаторы отправили в министерство официальный запрос по решению об исключении из списка санкций компаний EN +, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго».

Главы трех комитетов, которые возглавляют демократы в Палате представителей США, обратились с требованием к Минфину обосновать решение о снятии санкций с трех компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, говорится в официальном письме, которое опубликовали во вторник на сайте Финансового комитета нижней палаты Конгресса, передает «Укринформ».

«Отправляем официальный запрос на получение документов, касающихся процесса принятия решения, что привело к исключению из списка санкций компаний EN +, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго», — говорится в письме.

Главы комитетов требуют предоставить все необходимые документы до 5 февраля.

Письмо подписали глава Финансового комитета, конгресвумен Максин Уотерс, глава Комитета по вопросам разведки, конгрессмен Адам Шифф и глава Комитета по иностранным делам, конгрессмен Элиот Энгел.

Они отметили, что EN +, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» связаны с приближенным к Путину олигархом Олегом Дерипаской, хотя формально его доля акций уменьшена в пакетах компаний.

Демократы также напомнили, что Дерипаска связан с экс-главой предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом, который является фигурантом расследования Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы.

«Укринформ»