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Новости

Мадуро пытался вывести десятки тон золота из Венесуэлы в Россию

«Украинско-Российское обозрение»
30 января 2019

Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы.

Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывести в Россию около 20 т золота, сообщается в микроблоге Twitter парламента.

Отмечается, что соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы. Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы.

«Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу», – подчеркивается в сообщении.

Ранее «Новая газета» сообщила, что из Москвы в Каракас 28 января вылетел самолет «Боинг 777» на 500 мест без пассажиров.

В тоже время, Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на венесуэльское телевидение.

Также суд заблокировал счета Гуаидо и запретил любые транзакции с имуществом.

При этом суд не принял решения по вопросу о том, следует ли лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Венесуэла, Николас Мадуро, Россия, Хуан Гуаидо

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