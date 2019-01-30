Мадуро пытался вывести десятки тон золота из Венесуэлы в Россию

Парламент Венесуэлы заподозрил власти в попытке вывезти 20 тонн золота в Россию. Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы.

Национальная ассамблея Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с попыткой вывести в Россию около 20 т золота, сообщается в микроблоге Twitter парламента.

Отмечается, что соответствующая информация была получена от сотрудников Банка Венесуэлы. Депутаты утверждают, что самолет за золотом уже прибыл в Каракас из Москвы.

«Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу», – подчеркивается в сообщении.

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 29, 2019

Ранее «Новая газета» сообщила, что из Москвы в Каракас 28 января вылетел самолет «Боинг 777» на 500 мест без пассажиров.

В тоже время, Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на венесуэльское телевидение.

Также суд заблокировал счета Гуаидо и запретил любые транзакции с имуществом.

При этом суд не принял решения по вопросу о том, следует ли лишить Гуаидо депутатской неприкосновенности.

«Украинско-Российское обозрение»