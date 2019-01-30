В России сообщили о задержании подозреваемого в Украине в убийстве кикбоксера Оленчика

По сообщению российских масс-медиа беглый спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге Интерполом по требованию Украины.

Сотрудники Интерпола задержали в российском Санкт-Петербурге украинского мастера боевых искусств Вадима Оленчика, с 2017 года находившегося в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержан гражданин Украины Вадим Оленчик 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за совершение преступлений, предусмотренных пунктом 6 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений), частью 1 статьи 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством)», – рассказал собеседник.

По его информации, Оленчик помещен в дежурную часть ОМВД по Курортному районуСанкт-Петербурга.

«Правоохранительные органы Украины проинформированы о задержании через НЦБ Интерпола МВД России», – добавил источник.

Официальной информацией по этому поводу пока нет.

«Интерфакс»