Альтернатива Минску: какой путь предлагает Донбассу Сайдик?

Стало очевидным, что Минские договоренности не работают и требуется найти действенный путь деоккупации Донбасса.

Вчера стали известны некоторые подробности нового «мирного плана» по Донбассу. Его автор – специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик. В декабре с этим планом уже ознакомились представители Украины, Германии, Франции и России, пишет на своей страницах «Нового Времени» экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Появление нового мирного плана означает лишь одно – Минские договоренности, которым в сентябре исполнилось четыре года, не работают. И чем дальше, тем меньше будет доверия к тем, кто этот процесс «родил», сопровождал и считал безальтернативным.

И Минск-1, и Минск-2 изначально надо было расценивать как паузу, необходимую для того, чтобы собраться с силами, сформировать модель обороны и начать эффективно себя защищать. В течение действия договоренностей – то есть до 1 января 2016 года, стало очевидно: выполнить прописаны в протоколах шаги невозможно.

К сожалению, именно с января 2016 все участники Нормандского формата были заняты своими внутренними политическими делами. Значит, не видели ли не хотели видеть ошибки и противоречия Минского процесса, которые не дают возможности его реализовать.

Я с самого начала говорил, что альтернатива Минске есть.

Международные институты наконец признали юридическую ничтожность и невозможность реализации договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы. Минские договоренности никто не подписывал, их не ратифицировали парламенты, под них не выделялись ресурсы. Поэтому не случайно в предложениях спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдик говорится о необходимости формализации договоренностей до создания Агентства по восстановлению Донбасса.

Что есть положительного в новом «мирном плане». Прежде всего, прописано роль ООН как лидера этого процесса и привлечено к работе спецпредставителя этой организации. Хорошо, что предусмотрено комбинированную (военную и полицейскую) силовую составляющую совместной миссии ООН и ОБСЕ.

Но у этого мирного плана есть и недостаток – ставка на выборы. Присутствие регулярных войск в Донбассе делает невозможным начало политического процесса. Все знают, что этого нельзя делать, пока не решены все вопросы безопасности.

Это не первый и, надеюсь, не последний проект, над которым велась работа. Отдельные заявления об изменении формата и привлечения ООН звучали и раньше. В то же время нас все время убеждали, что альтернативы Минске нет. И тут вдруг проект Сайдик.

Почему это объявляется во время избирательной гонки? Или это была просьба к кандидатам в президенты – дать ответы и взять на себя обязательства? Может предложенный мирный план – это альтернативная ответ России, которая планирует вмешиваться в избирательный процесс? В ОБСЕ работают опытные люди, которые несмотря на все свои интересы, прекрасно понимают, что, кому и зачем говорят.

Поэтому однозначно хорошим является то, что международные институты признали невозможность реализации минских договоренностей и предложили новый формат. И в то же время очевидно: этот документ требует серьезной доработки.

Роман Бессмертный, «Новое Время»