Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков

Суд оставил в силе решение Апелляционного суда. Окончательное решение суда будет опубликовано 1 февраля 2019 года.

Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и «национализированные активы», говорится на официальном сайте суда.

Согласно сообщению, в июле 2018 года 18 юридических лиц и одно физическое лицо попросили Апелляционный суд Киева признать и разрешить исполнение решения Арбитражного суда в Гааге (Нидерланды) от 2 мая 2018 года по делу о взыскании с Российской Федерации компенсации за активы в оккупированном Крыму.

В заявлении утверждалось, что на территории Украины есть имущество должника. Заявитель просил наложить арест на именные акции «Сбербанка», «Проминвестбанка» и «ВТБ банка».

Апелляционный суд Киева удовлетворил заявление об обеспечении иска и заявление о признании и разрешении на исполнение решения Арбитражного суда.

Верховный суд рассмотрел жалобы и постановил оставить в силе второе решение Апелляционного суда Киева. В то же время жалоба на постановление об обеспечении иска удовлетворена частично. Окончательное решение будет опубликовано 1 февраля.

Верховный суд Украины