Порошенко заявил о необходимости «холодного мир» с Россией

Россия обязана восстановить территориальную целостность Украины, а так же признать и уважать суверенитет и независимость страны.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украине нужен «холодный мир» с Российской Федерацией, при котором она признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь. Он заявил об этом на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Киеве в 101-ю годовщину боя под Крутами, передает «Украинская Правда».

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине», – сказал Порошенко.

Он отметил, что на выборах народ будет выбирать не просто президента, но и Верховного главнокомандующего, поэтому он внимательно следит за различными предложениями.

«Несут порой такое, что мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира! Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом вынести на референдум. Или стать перед ним на колени», – сказал Порошенко.

Звичайно, потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. На цій болісній емоції грає пропаганда РФ та її підбріхувачі в Україні. Тема війни і миру – одна із головних на виборах, бо народ обиратиме не просто Президента, а й Верховного Головнокомандувача. pic.twitter.com/IDOsvmyd2i — Петро Порошенко (@poroshenko) January 29, 2019

«Еще раз повторяю: враг пришел не за Крымом, не за Донбассом – враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в «тюрьму народов», как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник де Кюстин», – заявил он.

«Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь – путь прочь от Москвы!», – сказал президент.

Он отметил, что Украина будет добиваться восстановления целостности политико-дипломатическим путем, используя санкции и механизм международной миссии ООН на Донбассе.

«Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Гарантировать его может только боеспособная армия, и она день за днем ​​будет усиливаться», – сказал Порошенко.

«В течение ближайших 5 лет нашим приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники», – добавил он.

«Украинская Правда»