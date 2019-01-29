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Зона "русского мира"

Российское обострение патриотизма. Наци и сталинисты против рэперов

Ника Репенко, «Настоящее Время»
29 января 2019

В последнее время российскую молодежную среду сотрясет ряд скандалов. Российские наци и сталинисты начали непримиримую борьбу с неформалами.

Тех, кто запрещал рэперов, теперь проверяет прокуратура. В надзорном ведомстве Белгородской области «Настоящему Времени» рассказали, что уже начали проверку действий правоохранительных органов: под давлением и при участии полиции в конце 2018 года в Белгороде отменили концерты рэпера Face и группы «Пошлая Молли». Всего в разных регионах России было сорвано более сорока концертов популярных молодежных исполнителей, пишет на страница издания Ника Репенко.

Корреспондент «Настоящему Времени» пообщался с теми, кто добивался этих запретов: участниками патриотических организаций, которые во имя нравственности выступают против популярных музыкантов и жалуются в Роскомнадзор на деятельность соцсети «ВКонтакте».

Рассказываем, как эти организации налаживают контакты с родителями и школами, как они связаны с Министерством образования, «Единой Россией» и друг с другом.

«За други своя». «Ветераны Новороссии» против мата и насилия

«Мы призываем молодежь к свету, пытаемся из детей сделать патриотов. А все эти элджеи, хаски и «френдзоны» делают из них овощей», – председатель содружества ветеранов «За други своя» Валентин Боцвин рассказывает, за что не любит современных музыкантов.

С первой жалобой на них активисты «За други своя» обратились еще в сентябре 2018 года: содружество потребовало от управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу привлечь к административной ответственности социальную сеть «ВКонтакте» и «Радио Рекордс» – организаторов фестиваля «VK Fest». Возмущение ветеранов вызвали рэперы Элджей, Face, группы «Хлеб» и Little Big: в их песнях, говорится в заявлении, содержится нецензурная брань, пропаганда наркотиков, алкоголя, насилия, криминального и аморального поведения, жестокости, пошлости.

Российский хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк).

Роскомнадзор ответил, но никаких мер не принял: в действиях исполнителей не нашли ни административных нарушений, ни состава уголовного преступления. «Возможно, мы подадим в суд на Роскомнадзор за бездействие», – заявил Боцвин «Настоящему Времени».

Не дожидаясь реакции властей, активисты «За други своя» самостоятельно посетили один из концертов рэпера Элджея на Петроградке и заставили охрану требовать у посетителей документы: «Несколько наших товарищей проверяли, как соблюдается ценз 16+. Но там же надо минимум 18+ ставить! Со слов тех, кто уже ходил на концерты раньше, у них не проверяли никакие документы. На охране стали проверять документы только из-за нашего прибытия и формально возвращать тех, кто не взял их с собой».

В содружество «За други своя» входят бывшие участники боевых действий, в основном в Афганистане и Чечне, – всего тридцать организаций. «В обществе нет понимания того, что мы делали в Афганистане, – рассуждает Боцвин. – Некоторые говорят, что введение туда войск могло быть ошибкой. Послушайте, какая ошибка? Только нас оттуда с развалом Советского Союза выперли, как туда зашли американцы. И наркотрафик, рассчитанный через страны Азии на бывший Советский Союз, увеличился в 41 раз. Вот один из аргументов, зачем нам нужно контролировать эту страну».

Руководитель организации признается, что в содружестве есть и «ветераны Новороссии» (люди, принимавшие участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в ходе конфликта в Донбассе – НВ). Но говорить о них нужно с осторожностью, так как Новороссия и Сирия, по его словам, – «болевые точки сегодняшнего дня».

Сам Боцвин в боевых действиях участия не принимал, проходил только срочную службу. В 2016 году Валентин Боцвин участвовал в праймериз «Единой России». Летом 2018 года входил в состав оргкомитета мероприятий в память о царской семье: крестного хода и общественно-исторического форума.

«Я выступаю в роли организатора. Считаю, что должен помочь тем, кто имеет военный опыт и опыт потери товарищей», – говорит он о своей работе в организации «За други своя».

Один из учредителей «За други своя» – Олег Титберия, предприниматель и член Российского военно-исторического общества. РВИО возглавляет министр культуры России Владимир Мединский. Титберия руководил экспедицией общества, которая летом 2018 года искала в Сандармохе в Карелии останки советских солдат.

По мнению участников раскопок, тела, захороненные в лесном урочище, «принадлежат не репрессированным, а красноармейцам, которых могли расстрелять финские солдаты во время советско-финской войны 1939 –1940 годов». С сентября новостей о результатах экспертизы найденных в Сандармохе останков РВИО не публиковало.

Председатель содружества «За други своя» Боцвин рассказывает об «уроках мужества», которые его организация проводит в школах и колледжах Санкт-Петербурга. Спецназовцы и десантники приходят туда, чтобы поделиться опытом и знаниями с подростками.

Согласно отчету за 2018 год, в школах Петербурга ветераны «горячих точек» провели занятия ко Дню снятия блокады и Дню защитника Отечества, а также уроки на темы «Любить и знать свою историю» (для шестого и седьмого класса), «История создания спецназа» (восьмой класс), «История славянского и русского Крыма» (восьмой класс), «История деятельности спецназа ГРУ» (седьмой класс), «100 лет военной разведке» (четвертый и восьмой классы).

«Рабочая молодежь Сибири». Сталинисты против Тимати

Творчество рэперов противоречит культурной политике страны, считают в томской организации «Работающая молодежь Сибири». Ее мишенью минувшей осенью стал рэпер Егор Крид. Петицию против его концерта, ссылку на которую активисты разместили в статье на сайте «РМС Центр», подписали четыре тысячи человек.

«Песни Крида несут вредоносную для человека информацию. На его концертах должен быть ценз не ниже 18+», – сказал Настоящему Времени Никита Шостак, главный редактор сайта.

В статье «Крид под запретом» Шостак призывал соотечественников брать пример с жителей Махачкалы. Они «сумели объединиться и отстоять свое право на защиту культурных традиций и своих детей от деструктивной музыки», подчеркивал журналист-патриот. Отменив концерты Крида и Элджея в Махачкале, дагестанцы «всему коллективу BlackStar дали понять, что отныне для них регион закрыт», считает Шостак.

BlackStar Inc. – лейбл, основанный Тимуром Юнусовым (более известен как Тимати). Во время предвыборной кампании 2018 года Тимати был одним из доверенных лиц Владимира Путина. В конце прошлого года президент назвал Юнусова «хорошим расписанным парнем», «замечательным человеком и прекрасным артистом».

У руководителей «Работающей молодежи Сибири» отношения с властью не такие теплые. В 2016 году руководителя пресс-службы РМС Дениса Ханьжина арестовали на трое суток за демонстрацию нацистской атрибутики. Ханьжин, также возглавляющий организацию «Русский дух», пришел на акцию памяти жертв политических репрессий в Сургуте с портретом генерала Власова, на котором написал «жертва политических репрессий». По данным Znak.com, Ханьжин и лидер РМС Рустем Алакаев были инициаторами установки бюста Иосифа Сталина на набережной в Сургуте в 2016 году. Правда, вскоре памятник демонтировали.

Отделения «Работающей молодежи Сибири» есть в нескольких городах: Тюмени, Томске, Сургуте. В Нефтеюганске активисты открывают площадки для занятий спортом (идея – РМС, средства – бюджет региона). В Нижневартовске проводят дни трезвости.

Активист РМС возле бюста Сталина в Сургуте, 2016 год.

В 2016 году общественная организация «Работающая молодежь Сибири» получила президентский грант на сумму 335 800 рублей на реализацию проекта «Учебно-воспитательный курс «Гражданин России – сильная личность». Результатом его стала серия видеороликов. Два из них – «УВК – Семья. Введение» и «УВК: Значение истории» – доступны на ютубе. В титрах в качестве автора роликов указан руководитель организации в Тюмени Святослав Варнашов, а также содержится информация о том, что они сняты на средства президентского гранта.

Тюменская газета «Сельский труженик» в ноябре 2016 года писала, что ролики учебно-воспитательного курса «Гражданин России – сильная личность» показывали в образовательных учреждениях Вагайского района Тюменской области. На ютубе видео «УВК: Значение истории» собрало 90 тысяч просмотров.

РИА «Катюша». «Народный собор» в школах и на митингах

«Это чужой негритянский стиль, кому-то он нравится, а кому-то – нет. Однако мы выступаем не против стиля. Мы выступаем против конкретных исполнителей, которые развращают детей, чье творчество наполнено нецензурной лексикой, призывами к суициду, наркомании, пропагандой педерастии, половой невоздержанности и других непотребств», – так о рэпе отзывается главный редактор патриотического интернет-издания РИА «Катюша» Андрей Цыганов.

Всем перечисленным, по мнению Цыганова, занимаются рэперы Элджей, Хаски, Оксимирон, группы «Френдзона» и «Ленинград». Главред «Катюши» называет этих исполнителей «проектами», которые пишут свои песни не сами, а выполняют чью-то волю. Самих музыкантов Цыганов называет «прозападными деструкторами». «Недаром люди говорят, что если ты хочешь захватить империю – а Россия в духовном смысле является, конечно же, империей – то воспитай ее детей».

Обычная тематика «Катюши», которой руководит Цыганов, – материалы о вреде секспросвета, вакцинации, цифровизации, чипизации и электронного контроля. Редакция выступает против европейских ценностей, суррогатного материнства и ювенальной юстиции. Борется за традиционные ценности и защищает неприкосновенность семьи. Недавно издание провело в Санкт-Петербурге митинг против либерального курса правительства, на котором требовало отмены законов о повышении пенсионного возраста и налоге для самозанятых.

Участники группы «Френдзона».

Помимо редакторской деятельности, Цыганов – член президиума Координационного совета патриотических сил в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Он рассказал, как полтора года назад мониторинговый центр этого Координационного совета проанализировал сеть «ВКонтакте», популярную у подростков. Ничего хорошего активисты там не нашли: «В группах-миллионниках только отупляющий юмор, дебильная музыка и шутки ниже пояса». Материалы своего исследования участники Координационного совета представили на заседании Лиги безопасного интернета, директор которой – Екатерина Мизулина, дочь депутата Госдумы Елены Мизулиной.

Есть у патриота Цыганова и другие должности: в некоторых источниках он упоминается как руководитель Комитета многодетных родителей Петербурга и как заместитель директора ООО «Институт социальных проблем». Директор этого института – помощник депутата Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова Анатолий Артюх.

Бок о бок с Артюхом Андрей Цыганов работает в петербургском отделении Всероссийского общественного движения «Народный собор». Цыганов – координатор отделения, а Артюх – руководитель. Два года назад Артюх уже участвовал в травле музыкантов – австрийской блэк-метал группы Belphegor. Концерт из-за активности православных активистов отменили. Об этом в разделе «Наши победы» написала и «Катюша»: «Сорвали концерт австрийских сатанистов Belphegor».

Митинг православных активистов «в защиту святынь и религиозных чувств верующих» в Новосибирске.

Движение «Народный собор» – это те самые люди, которые в свое время писали заявления на Pussy Riot и организаторов выставки «Запретное искусство» в Москве. Новосибирское отделение «Народного собора» и его руководитель Юрий Задоя прославились организацией митинга против оперы «Тангейзер», жалобами на «Монстрацию» Артема Лоскутова и заявлением на блогера из Бердска, который репостнул картинку с оскорбительной надписью в адрес верующих.

В центральном совете «Народного собора» числится Алла Бородина – президент фонда «Основы православной культуры» и автор одноименного учебника. В 2002 году, когда введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школьную программу только обсуждалось, учебник Бородиной критиковали за национализм и разжигание религиозной вражды.

Сейчас учебник Бородиной «Основы православной культуры» для 4-го класса (четвертое издание) входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. В 2015 – 2018 годах такие учебники на бюджетные средства покупали школы Краснодара, Омска и Московской области.

Интерес патриотической «Катюши» к рэперам кажется неожиданным на фоне остальных публикаций издания. Но Андрей Цыганов объясняет: они обратили внимание на музыкантов, потому что борются за нравственное здоровье детей и подростков вместе с общественным уполномоченным по защите семьи. В прошлом году главред «Катюши» Цыганов представлял эту организацию во время круглого стола в Общественной палате РФ.

Общественного уполномоченного (не путать с детским омбудсменом по Санкт-Петербургу и Ленобласти) зовут Ольга Баранец. Она неоднократно выступала в статьях «Катюши» в качестве эксперта по вопросам семьи. Юридического или педагогического образования у Баранец нет, зато она написала несколько православных сказок для детей. Также она является координатором Санкт-Петербургского отделения общества ревнителей памяти монахини Марии и борется против внедрения в России ювенальной юстиции.

Юридический отдел общественного уполномоченного по защите семьи возглавляет Владислав Нечунаев, координатор движения «Отдельный дивизион» и член партии «Партия Великое Отечество». В 2014 году ПВО отправляла гуманитарную помощь в Донецк и Луганск.

По словам Цыганова, в «родительские организации» и общественному уполномоченному как раз и поступают жалобы от мам и пап подростков на рэперов. «В наших родительских организациях есть юристы, которые по этим обращениям пишут заявления в правоохранительные органы», – рассказал Цыганов. Осенью этого года «Катюша» опубликовала подробную инструкцию, как запретить выступление «аморальной группы» и написать на нее заявление.

150 заявлений из «Макдональдса»

Такие жалобы поступают в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию. «По каждой нужно провести проверку, составить кучу документов, подписать у начальника, направить ответ заявителю. Это нагрузка, которая несоразмерна тем силам и средствам, которыми располагает полиция», – говорит бывший майор полиции и руководитель крупнейшего интернет-сообщества российских полицейских «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Поэтому большинство жалоб, по его словам, силовики просто откладывают в сторону.

Рассматривают в основном те, которые имеют общественный резонанс, или обращают внимание на совсем уж вопиющее правонарушение. «Если новость где-то муссируется или выставлена на контроль кем-то из руководителей, то ее, конечно, внимательно изучают. Исполнителю нужна указка сверху, чтобы он ответственно отнесся к обращению», – добавляет Воронцов.

Центральный аппарат МВД в декабре 2018 года сообщил, что не давал подобных указаний, – после того, как источники нескольких СМИ рассказали о существовании некоего списка музыкантов, чьи концерты нежелательны, который якобы составили силовики.

«McDonalds» в российской провинции.

Федеральный закон 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан» не предусматривает процедуру верификации личности, поэтому электронные приемные полиции завалены анонимками, говорит Воронцов: «Любой может представиться любым и написать о чем угодно. Когда я служил в Центре по противодействию экстремизму, у каких-то активистов был целый флешмоб. Они пытались привлечь к ответственности, если не ошибаюсь, Леонида Гозмана за его высказывания о Великой Отечественной войне. На меня свалилось порядка 150 обращений, написанных примерно в одной стилистике. То есть сидит человек на сайте МВД и строчит эти жалобы, только сегодня он Иванов Иван Иванович, а завтра – Петров Петр Петрович».

Этим же могут воспользоваться и сами полицейские, чтобы инициировать обращения. «Если это в интересах сотрудника полиции или ему дано такое задание, он может прийти в «Макдональдс», поймать вайфай и на сайте МВД заполнить форму. Потом сам же он это обращение получает и уже действует дальше – направляет текст на экспертизу, в следственные органы, прокурору», – рассказывает Воронцов.

«И тут приходит какой-нибудь Леша Навальный»

Запреты концертов сошли на нет после выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по культуре и искусству в конце декабря 2018 года. «Они там поют с матерком – и пусть поют», – приводит слова Путина сайт «Вести.Ru». Президент заявил, что «хватать и не пущать» – самый неэффективный способ общения с музыкантами, и предложил: «Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять».

Главред патриотического информагентства «Катюша» не одобряет такую позицию президента. Цыганов считает, что Путин – опытный политик – таким заявлением пытается сохранять баланс в обществе. «Но в отношении детей, мне кажется, государство должно быть непреклонным», – говорит Цыганов и вспоминает Всемирный конгресс семей, на котором побывал осенью. «Там представители более 50 стран мира говорили практически одно и то же: что надежда мира – Россия». Настоящее Время рассказывало об этом мероприятии.

Руководитель ветеранской организации Валентин Боцвин возмущен поведением телеведущего Дмитрия Киселева, который вскоре после выступления Путина заявил, что «предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции был Владимир Маяковский», а потом исполнил в эфире телеканала «Россия-1» собственный рэп-трек. «Господин Киселев, к которому я раньше относился уважительно, крайне возмутил меня своим видео. Он с высокой трибуны телеканала предлагает налаживать контакты с этими группами и принимать их идеологию».

Телевизионщиков обличает и издание «Катюша»: «Канал собирает дорогостоящих педерастов, рэперов и блогеров», – отреагировала редакция на шоу Первого канала «Голубой Ургант», которое транслировалось в ночь на 31 декабря. В программе приняли участие певицы Монеточка, Гречка, группа Little Big, стендап-комик Данила Поперечный и другие артисты.

По мнению главреда «Катюши» Цыганова, государственные СМИ и власть недооценивают опасность, исходящую от рэперов. «Молодой человек знает, что матерщина в СМИ законом запрещена. Но он видит, что Шнуру, Элджею, Хаски и прочим материться можно. Это говорит о том, что власть не выполняет свои функции. Раз так, то с этой властью можно делать что угодно. И тут приходит какой-нибудь Леша Навальный и говорит: «А давай эту власть снесем!» – предостерегает патриот.

Ника Репенко, «Настоящее Время»

Tags: донбасс, Молодежь, новороссия, Россия, русский мир, социальный лифт, сталинизм, Украина

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