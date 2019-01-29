Российское обострение патриотизма. Наци и сталинисты против рэперов

В последнее время российскую молодежную среду сотрясет ряд скандалов. Российские наци и сталинисты начали непримиримую борьбу с неформалами.

Тех, кто запрещал рэперов, теперь проверяет прокуратура. В надзорном ведомстве Белгородской области «Настоящему Времени» рассказали, что уже начали проверку действий правоохранительных органов: под давлением и при участии полиции в конце 2018 года в Белгороде отменили концерты рэпера Face и группы «Пошлая Молли». Всего в разных регионах России было сорвано более сорока концертов популярных молодежных исполнителей, пишет на страница издания Ника Репенко.

Корреспондент «Настоящему Времени» пообщался с теми, кто добивался этих запретов: участниками патриотических организаций, которые во имя нравственности выступают против популярных музыкантов и жалуются в Роскомнадзор на деятельность соцсети «ВКонтакте».

Рассказываем, как эти организации налаживают контакты с родителями и школами, как они связаны с Министерством образования, «Единой Россией» и друг с другом.

«За други своя». «Ветераны Новороссии» против мата и насилия

«Мы призываем молодежь к свету, пытаемся из детей сделать патриотов. А все эти элджеи, хаски и «френдзоны» делают из них овощей», – председатель содружества ветеранов «За други своя» Валентин Боцвин рассказывает, за что не любит современных музыкантов.

С первой жалобой на них активисты «За други своя» обратились еще в сентябре 2018 года: содружество потребовало от управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу привлечь к административной ответственности социальную сеть «ВКонтакте» и «Радио Рекордс» – организаторов фестиваля «VK Fest». Возмущение ветеранов вызвали рэперы Элджей, Face, группы «Хлеб» и Little Big: в их песнях, говорится в заявлении, содержится нецензурная брань, пропаганда наркотиков, алкоголя, насилия, криминального и аморального поведения, жестокости, пошлости.

Роскомнадзор ответил, но никаких мер не принял: в действиях исполнителей не нашли ни административных нарушений, ни состава уголовного преступления. «Возможно, мы подадим в суд на Роскомнадзор за бездействие», – заявил Боцвин «Настоящему Времени».

Не дожидаясь реакции властей, активисты «За други своя» самостоятельно посетили один из концертов рэпера Элджея на Петроградке и заставили охрану требовать у посетителей документы: «Несколько наших товарищей проверяли, как соблюдается ценз 16+. Но там же надо минимум 18+ ставить! Со слов тех, кто уже ходил на концерты раньше, у них не проверяли никакие документы. На охране стали проверять документы только из-за нашего прибытия и формально возвращать тех, кто не взял их с собой».

В содружество «За други своя» входят бывшие участники боевых действий, в основном в Афганистане и Чечне, – всего тридцать организаций. «В обществе нет понимания того, что мы делали в Афганистане, – рассуждает Боцвин. – Некоторые говорят, что введение туда войск могло быть ошибкой. Послушайте, какая ошибка? Только нас оттуда с развалом Советского Союза выперли, как туда зашли американцы. И наркотрафик, рассчитанный через страны Азии на бывший Советский Союз, увеличился в 41 раз. Вот один из аргументов, зачем нам нужно контролировать эту страну».

Руководитель организации признается, что в содружестве есть и «ветераны Новороссии» (люди, принимавшие участие в боевых действиях на стороне сепаратистов в ходе конфликта в Донбассе – НВ). Но говорить о них нужно с осторожностью, так как Новороссия и Сирия, по его словам, – «болевые точки сегодняшнего дня».

Сам Боцвин в боевых действиях участия не принимал, проходил только срочную службу. В 2016 году Валентин Боцвин участвовал в праймериз «Единой России». Летом 2018 года входил в состав оргкомитета мероприятий в память о царской семье: крестного хода и общественно-исторического форума.

«Я выступаю в роли организатора. Считаю, что должен помочь тем, кто имеет военный опыт и опыт потери товарищей», – говорит он о своей работе в организации «За други своя».

Один из учредителей «За други своя» – Олег Титберия, предприниматель и член Российского военно-исторического общества. РВИО возглавляет министр культуры России Владимир Мединский. Титберия руководил экспедицией общества, которая летом 2018 года искала в Сандармохе в Карелии останки советских солдат.

По мнению участников раскопок, тела, захороненные в лесном урочище, «принадлежат не репрессированным, а красноармейцам, которых могли расстрелять финские солдаты во время советско-финской войны 1939 –1940 годов». С сентября новостей о результатах экспертизы найденных в Сандармохе останков РВИО не публиковало.

Председатель содружества «За други своя» Боцвин рассказывает об «уроках мужества», которые его организация проводит в школах и колледжах Санкт-Петербурга. Спецназовцы и десантники приходят туда, чтобы поделиться опытом и знаниями с подростками.

Согласно отчету за 2018 год, в школах Петербурга ветераны «горячих точек» провели занятия ко Дню снятия блокады и Дню защитника Отечества, а также уроки на темы «Любить и знать свою историю» (для шестого и седьмого класса), «История создания спецназа» (восьмой класс), «История славянского и русского Крыма» (восьмой класс), «История деятельности спецназа ГРУ» (седьмой класс), «100 лет военной разведке» (четвертый и восьмой классы).

«Рабочая молодежь Сибири». Сталинисты против Тимати

Творчество рэперов противоречит культурной политике страны, считают в томской организации «Работающая молодежь Сибири». Ее мишенью минувшей осенью стал рэпер Егор Крид. Петицию против его концерта, ссылку на которую активисты разместили в статье на сайте «РМС Центр», подписали четыре тысячи человек.

«Песни Крида несут вредоносную для человека информацию. На его концертах должен быть ценз не ниже 18+», – сказал Настоящему Времени Никита Шостак, главный редактор сайта.

В статье «Крид под запретом» Шостак призывал соотечественников брать пример с жителей Махачкалы. Они «сумели объединиться и отстоять свое право на защиту культурных традиций и своих детей от деструктивной музыки», подчеркивал журналист-патриот. Отменив концерты Крида и Элджея в Махачкале, дагестанцы «всему коллективу BlackStar дали понять, что отныне для них регион закрыт», считает Шостак.

BlackStar Inc. – лейбл, основанный Тимуром Юнусовым (более известен как Тимати). Во время предвыборной кампании 2018 года Тимати был одним из доверенных лиц Владимира Путина. В конце прошлого года президент назвал Юнусова «хорошим расписанным парнем», «замечательным человеком и прекрасным артистом».

У руководителей «Работающей молодежи Сибири» отношения с властью не такие теплые. В 2016 году руководителя пресс-службы РМС Дениса Ханьжина арестовали на трое суток за демонстрацию нацистской атрибутики. Ханьжин, также возглавляющий организацию «Русский дух», пришел на акцию памяти жертв политических репрессий в Сургуте с портретом генерала Власова, на котором написал «жертва политических репрессий». По данным Znak.com, Ханьжин и лидер РМС Рустем Алакаев были инициаторами установки бюста Иосифа Сталина на набережной в Сургуте в 2016 году. Правда, вскоре памятник демонтировали.

Отделения «Работающей молодежи Сибири» есть в нескольких городах: Тюмени, Томске, Сургуте. В Нефтеюганске активисты открывают площадки для занятий спортом (идея – РМС, средства – бюджет региона). В Нижневартовске проводят дни трезвости.

В 2016 году общественная организация «Работающая молодежь Сибири» получила президентский грант на сумму 335 800 рублей на реализацию проекта «Учебно-воспитательный курс «Гражданин России – сильная личность». Результатом его стала серия видеороликов. Два из них – «УВК – Семья. Введение» и «УВК: Значение истории» – доступны на ютубе. В титрах в качестве автора роликов указан руководитель организации в Тюмени Святослав Варнашов, а также содержится информация о том, что они сняты на средства президентского гранта.

Тюменская газета «Сельский труженик» в ноябре 2016 года писала, что ролики учебно-воспитательного курса «Гражданин России – сильная личность» показывали в образовательных учреждениях Вагайского района Тюменской области. На ютубе видео «УВК: Значение истории» собрало 90 тысяч просмотров.

РИА «Катюша». «Народный собор» в школах и на митингах

«Это чужой негритянский стиль, кому-то он нравится, а кому-то – нет. Однако мы выступаем не против стиля. Мы выступаем против конкретных исполнителей, которые развращают детей, чье творчество наполнено нецензурной лексикой, призывами к суициду, наркомании, пропагандой педерастии, половой невоздержанности и других непотребств», – так о рэпе отзывается главный редактор патриотического интернет-издания РИА «Катюша» Андрей Цыганов.

Всем перечисленным, по мнению Цыганова, занимаются рэперы Элджей, Хаски, Оксимирон, группы «Френдзона» и «Ленинград». Главред «Катюши» называет этих исполнителей «проектами», которые пишут свои песни не сами, а выполняют чью-то волю. Самих музыкантов Цыганов называет «прозападными деструкторами». «Недаром люди говорят, что если ты хочешь захватить империю – а Россия в духовном смысле является, конечно же, империей – то воспитай ее детей».

Обычная тематика «Катюши», которой руководит Цыганов, – материалы о вреде секспросвета, вакцинации, цифровизации, чипизации и электронного контроля. Редакция выступает против европейских ценностей, суррогатного материнства и ювенальной юстиции. Борется за традиционные ценности и защищает неприкосновенность семьи. Недавно издание провело в Санкт-Петербурге митинг против либерального курса правительства, на котором требовало отмены законов о повышении пенсионного возраста и налоге для самозанятых.

Помимо редакторской деятельности, Цыганов – член президиума Координационного совета патриотических сил в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Он рассказал, как полтора года назад мониторинговый центр этого Координационного совета проанализировал сеть «ВКонтакте», популярную у подростков. Ничего хорошего активисты там не нашли: «В группах-миллионниках только отупляющий юмор, дебильная музыка и шутки ниже пояса». Материалы своего исследования участники Координационного совета представили на заседании Лиги безопасного интернета, директор которой – Екатерина Мизулина, дочь депутата Госдумы Елены Мизулиной.

Есть у патриота Цыганова и другие должности: в некоторых источниках он упоминается как руководитель Комитета многодетных родителей Петербурга и как заместитель директора ООО «Институт социальных проблем». Директор этого института – помощник депутата Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» Виталия Милонова Анатолий Артюх.

Бок о бок с Артюхом Андрей Цыганов работает в петербургском отделении Всероссийского общественного движения «Народный собор». Цыганов – координатор отделения, а Артюх – руководитель. Два года назад Артюх уже участвовал в травле музыкантов – австрийской блэк-метал группы Belphegor. Концерт из-за активности православных активистов отменили. Об этом в разделе «Наши победы» написала и «Катюша»: «Сорвали концерт австрийских сатанистов Belphegor».

Движение «Народный собор» – это те самые люди, которые в свое время писали заявления на Pussy Riot и организаторов выставки «Запретное искусство» в Москве. Новосибирское отделение «Народного собора» и его руководитель Юрий Задоя прославились организацией митинга против оперы «Тангейзер», жалобами на «Монстрацию» Артема Лоскутова и заявлением на блогера из Бердска, который репостнул картинку с оскорбительной надписью в адрес верующих.

В центральном совете «Народного собора» числится Алла Бородина – президент фонда «Основы православной культуры» и автор одноименного учебника. В 2002 году, когда введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школьную программу только обсуждалось, учебник Бородиной критиковали за национализм и разжигание религиозной вражды.

Сейчас учебник Бородиной «Основы православной культуры» для 4-го класса (четвертое издание) входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования. В 2015 – 2018 годах такие учебники на бюджетные средства покупали школы Краснодара, Омска и Московской области.

Интерес патриотической «Катюши» к рэперам кажется неожиданным на фоне остальных публикаций издания. Но Андрей Цыганов объясняет: они обратили внимание на музыкантов, потому что борются за нравственное здоровье детей и подростков вместе с общественным уполномоченным по защите семьи. В прошлом году главред «Катюши» Цыганов представлял эту организацию во время круглого стола в Общественной палате РФ.

Общественного уполномоченного (не путать с детским омбудсменом по Санкт-Петербургу и Ленобласти) зовут Ольга Баранец. Она неоднократно выступала в статьях «Катюши» в качестве эксперта по вопросам семьи. Юридического или педагогического образования у Баранец нет, зато она написала несколько православных сказок для детей. Также она является координатором Санкт-Петербургского отделения общества ревнителей памяти монахини Марии и борется против внедрения в России ювенальной юстиции.

Юридический отдел общественного уполномоченного по защите семьи возглавляет Владислав Нечунаев, координатор движения «Отдельный дивизион» и член партии «Партия Великое Отечество». В 2014 году ПВО отправляла гуманитарную помощь в Донецк и Луганск.

По словам Цыганова, в «родительские организации» и общественному уполномоченному как раз и поступают жалобы от мам и пап подростков на рэперов. «В наших родительских организациях есть юристы, которые по этим обращениям пишут заявления в правоохранительные органы», – рассказал Цыганов. Осенью этого года «Катюша» опубликовала подробную инструкцию, как запретить выступление «аморальной группы» и написать на нее заявление.

150 заявлений из «Макдональдса»

Такие жалобы поступают в Роскомнадзор, прокуратуру и полицию. «По каждой нужно провести проверку, составить кучу документов, подписать у начальника, направить ответ заявителю. Это нагрузка, которая несоразмерна тем силам и средствам, которыми располагает полиция», – говорит бывший майор полиции и руководитель крупнейшего интернет-сообщества российских полицейских «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Поэтому большинство жалоб, по его словам, силовики просто откладывают в сторону.

Рассматривают в основном те, которые имеют общественный резонанс, или обращают внимание на совсем уж вопиющее правонарушение. «Если новость где-то муссируется или выставлена на контроль кем-то из руководителей, то ее, конечно, внимательно изучают. Исполнителю нужна указка сверху, чтобы он ответственно отнесся к обращению», – добавляет Воронцов.

Центральный аппарат МВД в декабре 2018 года сообщил, что не давал подобных указаний, – после того, как источники нескольких СМИ рассказали о существовании некоего списка музыкантов, чьи концерты нежелательны, который якобы составили силовики.

Федеральный закон 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан» не предусматривает процедуру верификации личности, поэтому электронные приемные полиции завалены анонимками, говорит Воронцов: «Любой может представиться любым и написать о чем угодно. Когда я служил в Центре по противодействию экстремизму, у каких-то активистов был целый флешмоб. Они пытались привлечь к ответственности, если не ошибаюсь, Леонида Гозмана за его высказывания о Великой Отечественной войне. На меня свалилось порядка 150 обращений, написанных примерно в одной стилистике. То есть сидит человек на сайте МВД и строчит эти жалобы, только сегодня он Иванов Иван Иванович, а завтра – Петров Петр Петрович».

Этим же могут воспользоваться и сами полицейские, чтобы инициировать обращения. «Если это в интересах сотрудника полиции или ему дано такое задание, он может прийти в «Макдональдс», поймать вайфай и на сайте МВД заполнить форму. Потом сам же он это обращение получает и уже действует дальше – направляет текст на экспертизу, в следственные органы, прокурору», – рассказывает Воронцов.

«И тут приходит какой-нибудь Леша Навальный»

Запреты концертов сошли на нет после выступления президента России Владимира Путина на заседании Совета по культуре и искусству в конце декабря 2018 года. «Они там поют с матерком – и пусть поют», – приводит слова Путина сайт «Вести.Ru». Президент заявил, что «хватать и не пущать» – самый неэффективный способ общения с музыкантами, и предложил: «Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять».

Главред патриотического информагентства «Катюша» не одобряет такую позицию президента. Цыганов считает, что Путин – опытный политик – таким заявлением пытается сохранять баланс в обществе. «Но в отношении детей, мне кажется, государство должно быть непреклонным», – говорит Цыганов и вспоминает Всемирный конгресс семей, на котором побывал осенью. «Там представители более 50 стран мира говорили практически одно и то же: что надежда мира – Россия». Настоящее Время рассказывало об этом мероприятии.

Руководитель ветеранской организации Валентин Боцвин возмущен поведением телеведущего Дмитрия Киселева, который вскоре после выступления Путина заявил, что «предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции был Владимир Маяковский», а потом исполнил в эфире телеканала «Россия-1» собственный рэп-трек. «Господин Киселев, к которому я раньше относился уважительно, крайне возмутил меня своим видео. Он с высокой трибуны телеканала предлагает налаживать контакты с этими группами и принимать их идеологию».

Телевизионщиков обличает и издание «Катюша»: «Канал собирает дорогостоящих педерастов, рэперов и блогеров», – отреагировала редакция на шоу Первого канала «Голубой Ургант», которое транслировалось в ночь на 31 декабря. В программе приняли участие певицы Монеточка, Гречка, группа Little Big, стендап-комик Данила Поперечный и другие артисты.

По мнению главреда «Катюши» Цыганова, государственные СМИ и власть недооценивают опасность, исходящую от рэперов. «Молодой человек знает, что матерщина в СМИ законом запрещена. Но он видит, что Шнуру, Элджею, Хаски и прочим материться можно. Это говорит о том, что власть не выполняет свои функции. Раз так, то с этой властью можно делать что угодно. И тут приходит какой-нибудь Леша Навальный и говорит: «А давай эту власть снесем!» – предостерегает патриот.

Ника Репенко, «Настоящее Время»