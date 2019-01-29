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Зона "русского мира"

«Азаров понял, кто «абсолютное зло» в Украине». Цимбалюк о заявлениях беглого «Кравосися»

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
29 января 2019

Азаров озвучил свое видение ситуации в Украине накануне президентских выборов.

Николая Азарова достали из нафталина и он неожиданно раскрыл схемы фальсификаций на украинских выборах. Возможно судит по себе, но совесть его явно не мучает. Поразительный анализ от беглого премьера Украины, – об этом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Азаров заявил, что в условиях власти «киевской хунты» в Украине «нет выборов», чем превзошел своих кремлевских покровителей, которые о «хунте» не вспоминают. Гипотетическое президентство Юлии Тимошенко, по мнению Азарова можно признавать только по результатам ее деятельности, а Петра Порошенко называет «абсолютным злом».

Но при этом Азаров скромно умалчивает о своей ведущей роли в нынешних экономических и социальных проблемах Украины, почву для которых он подготовил в годы своего премьерства. Смотрите видеосюжет, там много интересного, про языковой вопрос, томос и других вещах на которые обратил внимание беглый экс-премьер.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: выборы, Николай Азаров, Петр Порошенко, Россия, томос, Украина, Юлия Тимошенко, язык

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