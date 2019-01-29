России остается одной из самых коррумпированных стран в мире

Украине удалось за год подняться на 10 пунктов в рейтинге, обойдя Россию.

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2018», согласно которому России – одна из самых коррумпированных стран в мире. Украина несколько улучшила свои показатели, но до сих пор отстает от ближайших соседей, кроме России, говорится в презентации исследования.

Отмечается, что Российская Федерация набрал в антикоррупционном рейтинге 28 баллов, и заняла 138 место среди 180 стран, а результат Украины – 32 балла и 120 место.

По данным ТІ, таким образом Украина получила еще 2 балла и поднялась на 10 мест (результат за 2017 – 30 баллов, 130 место).

Отмечаается, что среди своих соседей Украины смогла обойти среди своих соседей только Россию, тогда как остальные имеют более высокие оценки: Польша 60, Словакия – 50, Румыния – 47, Венгрия – 46, Беларусь – 44, Молдова – 33 балла.

Исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина Андрей Боровик считает, что такой результат не соответствует декларируемым Украиной стремлением к быстрой евроинтеграции, реформам и очищении от коррупции всех сфер жизни.

«Если ситуация с коррупцией в Украине продолжит меняться такими темпами, то догонять ту же Польшу придется не одно десятилетие. Власть должна, а гражданское общество давно готово удвоить усилия на этом пути», – заявил он.

По его словам, рост показателей Украины состоялся, в частности, благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса.

Отмечается, что положительное влияние оказало введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности систем ProZorro, продажи и деятельность института бизнес-омбудсмена.

Трансперенси Интернешнл Украина отмечает частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда.

Там добавили, что при этом большинство рекомендаций были проигнорированы властью.

В частности, украинское государство не повысило роль общественности в процессе проверки кандидатов на должности судей, из-за чего Общественный совет добродетели неоднократно оказывался в ситуации, когда Высшая квалификационная комиссия судей игнорировала его выводы относительно претендентов.

Также сообщается, что не было усилено Национальное антикоррупционное бюро Украины – детективы НАБУ так и не получили права на собственную прослушку, а изменения в законодательство усложнили проведение экспертиз в уголовных производствах.

В ТІ напомнили и о публичном противостоянии между правоохранительными органами Украины, а также давление на активистов и журналистов, страшным примером чего стало убийство Екатерины Гандзюк.

Не созданы условия для перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Дискредитированный орган и дальше не способен эффективно выполнять свою роль в антикоррупционной инфраструктуре, – заявили в организации.

Кроме того в ТЕІ считают, что проблема в том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция не избавились от функции борьбы с экономическими преступлениями и давление со стороны этих силовиков на бизнес остается весомым. Не создана и Службы финансовых расследований.

Таким образом, очевидно, что прогресс последних лет был обеспечен главным образом реформами, которые были начаты еще в 2014 году. Однако одним из главных сдерживающих факторов антикоррупционного прогресса до сих пор остается недостаток политической воли, – отметили в Transparency International.

Напомним, что в России хотя легализовать коррупцию при форс-мажорных обстоятельствах.

Transparency International