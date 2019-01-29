Российские оккупационные власти не смогут обеспечить Крым водой, – Медовар

Без Украины проблему водоснабжения оккупированного полуострова не решить.

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что не имеет смысла проводить реконструкцию Северо-Крымского канала без подачи воды с материковой части Украины. Он заявил об этом в эфире радио «Крым.Реалии».

«Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров… Я предложил: ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете…», – сказал Медовар, комментируя планы оккупационной власти Крыма провести реконструкцию Северо-Крымского канала.

«Кроме того, когда канал существует длительное время, происходит стационарное насыщение. То есть он уже не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года канал не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды», – добавил эксперт.

Издание сообщает, что в Крыму намерены провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия «Крымский титан» и «Крымский содовый завод».

По мнению авторов проекта, ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала также «улучшит водоснабжение населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов».

«Крым.Реалии»