«Крымский диверсант» Панов этапирован в Омск

В скором времени российские власти определят, где именно будет отбывать «наказание» Панов.

Украинского политзаключенного Евгения Панова 29 января 2019 года доставили в Омск, сообщила «Крымская правозащитная группа».

Брат Панова Игорь Котелянец сообщил, что в данное время украинец находится в СИЗО Омска. В ближайшие две недели станет известно, в какою именно колонию его поместят.

6 декабря 2018 года Евгения Панова этапировали из СИЗО Симферополя в СИЗО российского Краснодара. Позже стало известно, что украинца по этапу отправили в Омскую область РФ через города Оренбург, Челябинск и Тюмень.

Украинского политзаключенного Евгения Панова 29 января 2019 года доставили в ОМСК после четырехмесячного этапа. Об… Опубліковано Crimean Human Rights Group Вівторок, 29 січня 2019 р.

Напомним, в августе 2016 года ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму группы «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных – Евгения Панова и Андрея Захтея – некоторое время содержали в московском СИЗО в Лефортово, а затем вернули в Крым.

Российские спецслужбы заявили, что Панов и Захтей якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры. Власти Украины отвергли российские обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в «приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы» и «контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза».

Еще один фигурант дела – Андрей Захтей – подписал досудебное соглашение со следствием. В феврале 2018 года Захтея приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тыс. рублей (около 105 тыс. гривен).

«Крымская правозащитная группа»