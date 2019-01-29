В России собираются легализовать коррупцию при форс-мажорных обстоятельствах

Коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не будут считаться правонарушением. Такие поправки в законодательство разрабатывает Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Министерством труда

Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением сообщет» агентство «РБК» .

Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

​Цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <…> невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в уведомлении.

Работа над поправками начата в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы, отмечается в документе. Партнерами Минюста при этом выступают Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Как отмечает газета «Ведомости», примеры таких обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения опубликованного уведомления.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря, Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. С января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК РФ), в то время как за тот же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2899. Рост составил составил 9,4%.

Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре. Всего же с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

«РБК»