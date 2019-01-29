Денисова просит Москалькову проверить условия содержания под стражей моряка Терещенко

В СИЗО есть теплые и оборудованные камеры, но украинца содержат в старом корпусе и изолировали от общения с родными.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит российского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову проверить условия содержания арестованного с захваченного ФСБ буксира украинского моряка Владимира Терещенко. Она написала об этом на своей странице в Facebook.

По данным Денисовой, моряк находится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО «Лефортово», где нет горячей воды.

«Владимир до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах», – говорится в сообщении.

Військовополонений український моряк Володимир Терещенко утримується у холодній аварійній камері старого корпусу… Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 28 січня 2019 р.

Денисова добавила, что попросила российские власти оказать содействие в проведении проверки условий содержания украинских моряков.

Ранее о плохих условиях содержания моряка Терещенко сообщила его адвокат Анастасия Георгиевская. По ее словам, арестованный украинский моряк сообщил о появлении зубной боли в камере московского СИЗО «Лефортово».

«До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма», – написала в воскресенье в Facebook его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в СИЗО в пятницу.

Кроме того, Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, вопреки требованиям российского УПК, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидания.

По ее словам, в камере, где находится Терещенко, холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.

«Сокамерник – мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена», – рассказала адвокат.

Была в пятницу в СИЗО "Лефортово" у военнопленного украинского моряка Владимира Терещенко. он благодарит всех, кто о… Опубліковано Anastasia Georgievskaya Неділя, 27 січня 2019 р.

Также, по ее словам, у Терещенко начали болеть зубы.

Владимир Терещенко 1994 года рождения был старшим матросом на рейдовом буксире «Яны Капу», который 25 ноября атаковали российские корабли вблизи Керченского пролива.

В российском ФСИН и в офисе Москальковой пока не комментировали эти сообщения адвоката и омбудсмена.

Напомним, 26-27 января российские власти перевели раненых украинских моряков из медчасти СИЗО «Матросская тишина» в «Лефортово», где содержатся остальные военнопленные украинцы.

«Украинско-Российское обозрение»