В России готовятся к заморозке крупных инфраструктурных проектов

Правительство обсудит условия остановки проектов из магистрального плана развития инфраструктуры на 6 трлн руб. Заморозить работы можно будет при резком отклонении цены и сроков, а также из-за отказа пускать инспекторов на объекты

Правительственная комиссия по транспорту, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов, на заседании во вторник, 29 января, рассмотрит, при каких условиях могут вноситься изменения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры стоимостью более 6 трлн руб. Речь идет о добавлении в план новых проектов и приостановке ранее утвержденных, сообщили» агентству «РБК» три источника, знакомых с повесткой заседания.

По словам двух собеседников «РБК», методика мониторинга и внесения изменений в комплексный план подготовлена аналитическим центром при правительстве. «РБК» ознакомился с его предложениями.

Приостановить реализацию проекта можно будет в случае существенных отклонений от его стоимости, сроков реализации и технических характеристик. Заморозка может наступить на основании предложений руководителя федерального проекта (это несколько десятков проектов, включенных в план) или центра мониторинга с учетом результатов мониторинга и выявленных рисков.

Они могут быть связаны с нарушением синхронизации или невозможностью произвести какие-либо мероприятия или действия, необходимые для реализации проекта. Еще один случай, когда рабочая группа может приостановить проект, – если исполнитель не присоединяется к информационной системе обмена данными между участниками комплексного плана, не предоставляет информации о своем проекте, не допускает представителей центра мониторинга и Минтранса на объект для выборочной проверки строительно-монтажных работ.

Летом 2018 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил премьеру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана, включавшего объекты на общую стоимость 6,8 трлн руб. и предполагал строительство почти 700 объектов за шесть лет. 30 сентября правительство утвердило итоговую версию комплексного плана, транспортная часть которого оценивается в 6,3 трлн руб.

Среди проектов, включенных в план, – скоростная автотрасса Москва – Нижний Новгород – Казань, платная автомагистраль «Меридиан», увеличение мощностей морских портов, развитие региональных аэропортов.

«РБК»