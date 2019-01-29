В России снова украли «Крым». Подробности похищения из Третьяковки картины Куинджи

Задержанному за похищение картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» назначили психиатрическую экспертизу.

По словам источников в силовых структурах, Денису Чуприкову предстоит обследование в Институте им. Сербского. Задержали его в понедельник по горячим следам. По предварительным данным, картина не повреждена, тем не менее, ее проверят на подлинность. В свою очередь, Третьяковская галерея обещает сделать выводы из случившегося. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что происшествие вписывается в нынешнюю российскую действительность.

32-летний слесарь из Феодосии Денис Чуприков, житель Одинцовского района Московской области: его нельзя назвать неудачником – у него собственный бизнес по продаже стройматериалов. Но при этом мужчина работает в некой состоятельной семье на Рублевке. Отсюда и дорогой белый Mercedes, на котором он приехал «на дело».

Но при этом благополучным господина Чуприкова тоже нельзя назвать. Вроде бы он находился под подпиской о невыезде за дела, связанные с наркотиками. Кроме того, бизнесмен погряз в кредитах и привлекался за антиобщественное поведение: в пьяном виде нецензурно выражался, ругая жену.

И вот такой человек заставил говорить о себе всю страну, потому что совершил то, о чем снимают фильмы, – это почти что похищение века. Правда, чуть-чуть не хватило профессионализма у бывшего слесаря – он не догадался работать в перчатках, а современные технологии позволяют в кратчайшие сроки найти человека по отпечатку пальца.

Но зато Денис Чуприков обеспечил себе место в истории: Министерство культуры, Росгвардия стояли на ушах. Ведь силовики вроде как у нас повсюду, мышь не проскочит, а на деле получается, что все просто как дважды два. Видимо, крымский предприниматель совсем не промах.

Пресс-секретарю президента задается вопрос о происходящем, событие ведь беспрецедентное. Дмитрий Песков отвечает, что похититель найден, значит, правоохранители хорошо сработали. Да, может быть. Но Третьяковская галерея – национальное достояние – практически не защищена.

Выяснилось, что любой может войти в музей, просто снять картину со стены и ее вынести. Кроме фильма Эльдара Рязанова «Старики разбойники», трудно припомнить похожие примеры.

Кто же он, Денис Чуприков? Точно известно, что мужчина – не крутой мафиози, не вор в законе, не профессиональный похититель картин. Конечно, может быть, он эффектно маскируется. Однако на сегодня он больше предстает авантюристом, который, возможно, под воздействием неких препаратов или просто под влиянием момента решил сыграть на фарт. Или же все-таки выполнял заказ? А вдруг просто захотел прославиться?

У нас есть и еще один герой – Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, девушка из Бобруйска с пониженной социальной ответственностью. Но о ней говорят на самом высоком уровне, а самолет из Таиланда с ней на борту встречает телевидение. Она пишет книги, раздает интервью.

И, наконец, еще одна знаменитость – 41-летний угонщик самолета из Сургута Павел Шаповлов. Недели не прошло, как он захотел улететь в Афганистан и почти на сутки заставил замереть страну. Что-то много у нас развелось «героев» за последнее время.

Возникает искушение сделать не очень хороший вывод – все эти события по-своему вписываются в нынешнюю российскую действительность, в которой учителей заставляют в мороз убирать снег в мешки, где пытаются запрещать русские народные сказки и строят самые высокие в мире храмы защитного цвета, где за критику власти собираются сажать на 15 суток. Всего не перечислишь, время не хватит.

Вот в таком карнавале абсурда хищение картины на глазах у изумленной публики занимает достойное место. Если так пойдет дальше, подобные события перестанут удивлять, как и личности героев нашего времени. Они вполне соответствуют. Какое время – такие и герои.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»