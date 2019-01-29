«12 подвигов Путина». Как падение рейтинга заставило нацлидера лепить новую легенду про себя

Падение рейтинга нацлидера Путина привело к повышению его активности и попыткам создания из себя образа доброго и заботливого правителя.

Рабочий график Владимира Путина можно проследить на сайте Кремля, там есть целый раздел, что успел российский президент с начала года, после праздников: съездил в Белград, наградил президента Вучича орденом, встретился в Москве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дважды повстречался и провел переговоры с японским премьером Синдзо Абэ, рассказывает Тимур Олевский на телеканале «Настоящее Время».

На этой неделе президент России Владимир Путин дважды встречался с постоянными членами Совета безопасности РФ, поговорил с ними о ситуации в Венесуэле и рассказал о переговорах с Синдзо Абэ. С японским премьером Путин обсуждал мирный договор и Курильские острова.

Это внешнеполитическая повестка, к ней, судя по отчету на сайте Кремля, можно отнести и заседания Совбеза России: там как раз и обсуждались переговоры с иностранными партнерами.

Если посмотреть на календарный месяц Путина, в нем есть одна странность – много времени посвящено внешней политике, что уже привычно, и много событий, напоминающих предвыборную кампанию.

Прошедший 2018 год отнял у Владимира Путина львиную долю былого рейтинга. Первый неприятный звонок публично прозвенел в октябре 2018 года, когда после опроса «Левада-Центра» российские издания вышли с заголовками: рейтинг российского президента находится на уровне 2013 года, примерно 55%. А уже после Нового года тот же ФОМ зафиксировал рекордное падение уровня доверия населения Владимиру Путину – до 33%. Такие же данные приводят и социологи из государственного ВЦИОМа. По их подсчетам, рейтинг Путина составляет 32,8%.

Между этими двумя замерами, которые разделяют 22% разочарованных потенциальных избирателей: скачок курса доллара, взрыв газа в Магнитогорске и посленовогоднее повышение цен на продукты питания и ЖКХ.

Добрый волшебник Владимир Владимирович

Владимир Путин в новогодние праздники собирался побыть в Москве и покататься на лыжах.

Чем меньше времени оставалось до новогодних праздников, тем больше новости о рабочем дне российского президента напоминали рассказ из жизни Деда Мороза или какого-нибудь другого сказочного персонажа.

Началось все еще 5 декабря, на форуме волонтеров, где участники рассказали Путину о конкурсе «Мечтай со мной» – тяжело больные дети рассказывают о своих самых сокровенных желаниях, а взрослые их исполняют. На стенде было прикреплено пять конвертов с желаниями, Владимир Путин забрал их все. В двух оказались просьбы детей увидеться с Путиным лично. Десятилетний Коля Кузнецов мечтал пожать руку главе государства.

Путин встретил мальчика и его маму в Кремле. Оказалось, что до заболевания Коля занимался самбо, как когда-то и сам Владимир Владимирович. Мальчик подарил Путину именную футболку с логотипом клуба, а в ответ получил дарственную роспись на кимоно и подарки.

Семнадцатилетняя Регина Парпиева в детстве потеряла зрение. Она написала о своей мечте стать журналистом, первое интервью девушки состоялось после большой пресс-конференции Путина. В конце их разговора появились трогательные – действительно трогательные кадры – как незрячая Регина попросила Путина прикоснуться к его лицу.

Все это показали официальные, а за ними и все остальные российские СМИ.

Третий конверт – от мальчика из Ленинградской области Артема Пальянова – увидеть Петербург с высоты птичьего полета. Владимир Путин поводил Артема и его младшего брата прямо до вертолета. А после полета перезвонил ему и спросил о впечатлениях.

Арслан Каипкулов, 15-летний школьник из башкирского села Сибай, больше всего хотел снять ролик на борту президентского самолета ИЛ-96, и ему это удалось. Арслан снимал видео на камеру, которую ему подарил президент, о чем сам рассказал ему в телефонном разговоре, а мама мальчика связала для Путина шарфик.

Только автору мечты из пятого конверта от Путина лично ничего нужно не было: девочка просто хотела посмотреть, как снимают кино. Глава государства отправил ее на экскурсию на Мосфильм с Кареном Шахназаровым.

Роликов с девочкой и Путиным Настоящему Времени найти не удалось, в СМИ ее имя упоминалось реже остальных. Но это не важно: главное, что мечты детей осуществились.

Скромный артиллерист Владимир Владимирович

Тут бы и порадоваться, но назойливым беспокойством на краю предновогоднего сознания прозвучала фраза пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Не та, когда он рассказал, что Путин тоже ругается матом, а другая:

«Путин уже оставил след и в истории нашей страны, и в истории человечества. Поэтому быть рядом с этим, видеть, как на твоих глазах делается история, – это уникальный шанс, который выдается единственный раз в жизни».

Звучит как подведение итогов или попытка понравиться, иначе зачем сверхзанятый человек, который работает до утра, в режиме нон-стоп, как говорят в пресс-службе Кремля, тратит время на то, чтобы пострелять из пушки в родном Петербурге.

8 января россияне вышли на работу после Рождества и сразу узнали, что их президент – артиллерист. И к тому же очень внимательный и чуткий человек: увидел из машины плачущую девочку и не смог проехать мимо.

Девочка хотела сделать селфи с президентом и получила фотографию себя и Путина – а российские СМИ еще больше прекрасных кадров Путина и девочки, которая как-то потерялась в толпе растроганных взрослых.

Примерно в эти же дни в социальных сетях началось бурное обсуждение ролика канала ТНТ, в котором некий похожий на Путина высокий чиновник спасает котенка на отдаленной трассе, а рядом случайно оказываются все центральный телеканалы.

Позже ТНТ этот ролик со своего канала удалит без объяснения причин, но видео продолжат обсуждать, а одновременно появятся и новые темы – от «девятка яиц» вместо десятка, до свежего опроса «Левада-Центра» о том, что больше половины россиян хотят отставки правительства.

В это время произошло еще много событий: Путин тактично постоял перед дверями Эрмитажа в выходной день и ушел, не разрешив беспокоить музейщиков, Путин поиграл в хоккей на катке на Красной площади.

Путин и траур

Но есть одно событие, стоящее особняком, и по этому поводу не хочется шутить. 31 декабря Владимир Путин прервал отдых и полетел в Магнитогорск, где прогремел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Высказывалась и версия, в городе произошел теракт, но официально спецслужбы это не подтвердили.

Несколько дней вся страна следила за спасательной операцией, в ходе которой произошло практически чудо: 11-месячный ребенок был найден живым под завалами спустя 36 часов после взрыва и отправлен на лечение в Москву.

Местные власти объявили жителям уцелевших подъездов, что расселять их в новое жилье не будут, а подобные требования – «пляска на костях». Спустя две недели Владимир Путин собрал правительство и распорядился потратить миллиард рублей, но построить для жильцов магнитогорской многоэтажки новый дом. Что бы это ни было, хорошо, что нашелся кто-то, кто может им помочь.

Тимур Олевский, «Настоящее Время»