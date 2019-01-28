Адвокат заявил о пропаже капитана рыболовецкого судна «Норд»

Горботенко не выходит на связь с 26 января.

Адвокат капитана рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко Максим Могильницкий заявляет об исчезновении свого подзащитного. Он написал об этом в понедельник в Facebook, ссылаясь на слова родственников.

Могильницкий заявил, что связь с Горбенко пропала 26 января.

«По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит», – пишет адвокат.

Могильницкий утверждает, что таким образом капитан «исчезает не впервые».

Друзья, капитан рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую… Опубліковано Максимом Могильницким Понеділок, 28 січня 2019 р.

«Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна «Норд», задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные», – заявляет адвокат.

В то же время в пресс-службе СБУ «Украинской Правде» в понедельник сообщили, что Горбенко не задерживали.

Напомним, что капитан Горбенко имеет судебное разрешение на поездку в аннексированный Крым, несмотря на то, что после задержания украинскими пограничниками ему объявлено подозрение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее».

«Украинско-Российское обозрение»