Компании Дерипаски снова в цене, – Портников

Министерство финансов США сообщило о снятии санкций с трех ведущих компаний, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Сам Дерипаска остается под санкциями, однако ясно, что его бизнес зависит не столько от личного благополучия, сколько именно от прибыли этих трех корпораций, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Формально компании Дерипаски выполнили все американские условия – то есть Дерипаска их больше не контролирует. Но все прекрасно понимают, что помимо формального контроля есть еще и не очень формальный, связанный с реальным влиянием олигархов на их фирмы.

С этой точки зрения Дерипаска вообще мог и не считаться владельцем своих корпораций, его можно только поблагодарить за честность. А сейчас, чтобы избавиться от санкций, олигарх вернулся к «серому» варианту – только и всего. Именно поэтому американские законодатели требовали оставить в силе санкции против компаний Дерипаски – но предложение, которое вынесли на голосование в сенате, не набрало достаточного количества голосов из-за позиции республиканцев.

И это еще раз позволяет трезво оценить лоббистские возможности Дерипаски и тех, кто за ним стоит. Официальные лица в США часто называют Олега Дерипаску союзником Владимира Путина. Но это не совсем так. Это Путин – союзник Дерипаски. И вот почему.

Олигарх женат на дочери Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента России Бориса Ельцина и советника Владимира Путина. А сам Юмашев женат на дочери Ельцина Татьяне. Это – ельцинская семья в чистом виде.

Никто из ее представителей, в отличие от личных друзей Путина, от западных санкций особо не пострадал. Самым главным пострадавшим оказался как раз Олег Дерипаска – но, как видим, олигарха смогли спасти. Не его самого, конечно, а его бизнес.

Потому что это может быть общий бизнес самой могущественной семьи Российской Федерации – семьи, которая в свое время доверила никому не известному чекисту Владимиру Путину представлять ее интересы в Кремле, а молодому бизнесмену Олегу Дерипаске – представлять ее интересы на мировом рынке алюминия.

То, что происходит вокруг компаний Дерипаски, позволяет задаться вопросами о настоящих, а не «телевизионных» центрах влияния и в России, и в современном мире. А заодно вспомнить и о том, что именно Дерипаска был одним из тех российских олигархов, кому удалось прийти на украинский рынок в период правления второго президента Украины Леонида Кучмы.

Леонид Данилович своих тесных связей с семьей Ельцина никогда и не скрывал. Даже после событий 2014 года, когда он осудил действия политического руководства России, Кучма присутствовал на открытии «Ельцин-Центра» в Екатеринбурге и оказался там неподалеку от другого друга семьи – Владимира Путина.

Так один могущественный клан может объединять интересы разных людей, которые кажутся врагами и даже стран, которые воюют и соперничают между собой и вводят санкции друг против друга.

Виталий Портников, «Espreso.TV»