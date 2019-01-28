Чехия настаивает на сохранение санкций против России до деоккупации Донбасса и Крыма

Чехия призывает России прекратить агрессию и восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Чехия считает, что снятие санкций с РФ возможно только при условии, если исчезнут причины, которые привели к их внедрению. Глава МИД Чехии заявил об этом в колонке для «Европейской Правды».

«Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского Союза против России, и поэтому я бы хотел подчеркнуть, что для их ограничения или отмены Чешская Республика считает возможным только в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложения», – отметил дипломат .

Он подчеркнул, что снятие санкций станет возможным только тогда, «когда будет восстановлено украинский суверенитет на востоке страны и на Крымском полуострове».

Дипломат подчеркнул, что Чехия не смирится с тем, что каждый день на Донбассе умирают люди, и на неконтролируемой украинской властью территории безосновательно страдает гражданское население. Именно поэтому, по его словам, Чехия продолжает помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

«Европейской Правды»