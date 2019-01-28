Путин – рейхсфюрер. Почему европейские маргиналы стремятся в российский рейх?

«Победившая немецкий нацизм» Россия взращивает местных, ностальгирующих по Третьему Рейху.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен 25 января выразил свое недовольство отношением Вашингтона к «Северному потоку-2», а точнее -давлением США на страны Евросоюза с целью добиться отмены реализации газпромовского проекта. «Американское правительство относится к Евросоюзу и отдельным странам-членам, как к колониям», – возмутился он, – пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Понятно, что критикой в адрес Соединенных Штатов Ван дер Беллен отстаивал свои, точнее австрийские и европейские, интересы. Но очень занятно, что пока президент Австрии говорит о ЕС как о колонии США, некоторые его сограждане де-факто хотели бы превращения Австрии в колонию России.

Австрийские конфедераты

В один день с заявлением Ван дер Беллена, напомним, суд австрийского города Грац приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю Монику Унгер, лидера радикальной организации «Конфедерация Австрия» (Staatenbund Osterreich). Ее признали виновной в госизмене, поскольку Унгер требовала от австрийской армии свергнуть правительство и просила президента РФ «ввести войска».

На скамье подсудимых вместе с Унгер очутились еще 13 ее сподвижников, активно участвовавших в протестах в 2017 г. Ее 71-летнего зама приговорили к 10 годам тюрьмы, а остальным дали от 9 месяцев до 3 лет заключения. Всего же, по последним оценкам, в «Конфедерации Австрия» насчитывается около 2,6 тыс. человек, не признающих ни государства, ни его законов, и подменяющих их собственными формированиями и нормативно-правовыми актами, а также «диппаспортами» и номерными знаками автомобилей.

Ничего инновационного в требованиях и деятельности «Конфедерации» на самом деле нет. В Австрии и соседней Германии действуют несколько аналогичных организаций. Члены сепаратистских движений вроде «Конфедерации Австрия», «Рейхсбюргеров» («Граждан Рейха»), «Почетный гражданин» (Freeman) или «Учредительное собрание» (Verfassunggebende Versammlung), помимо отказа признавать государство и действующие законы, также не брезгуют угрозами, в том числе физической расправы, по отношению к местным чиновникам, которые пытаются с ними бороться. И еще одним механизмом, объединяющим эти организации, является применение технологии «Мальтийская петля», которую те же «рейхсбюргеры» в 2016 г. пытались затянуть на шее канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Германии Йоахима Гаука.

Суть ее вот в чем: «Граждане Рейха», предварительно завалив письмами с претензиями, вносят Меркель, Гаука и ряд чиновников пониже рангом как должников в онлайн-торговый реестр (UCC) в Соединенных Штатах. Далее в игру вступают коллекторские компании на Мальте, которым передаются требования по чиновникам из долгового реестра, обретающие тем самым законную силу в судах этого островного европейского государства.

Фигуранты дела обязаны лично явиться в мальтийский суд и защитить себя, и если того не делают, вердикт должен быть приведет в исполнение уже на территории Германии (или Австрии). Конечно, чиновников избавили от необходимости ехать на Мальту – правительство ФРГ добилось исключения Меркель и Гаука из реестра. Но оттого инструмент, применяемый «рейхсбюргерами» или австрийскими «конфедератами», не утратил актуальности как средство давления на представителей законной власти.

Опасная ностальгия

Однако самостоятельно ли «Граждане Рейха» и затем их собратья «по разуму» дошли до этой идеи или им подсказали? Чтобы дать ответ на этот вопрос, пристальнее взглянем на «рейхсбюргеров».

Появились они еще в 1980-х, т.е. как раз в период острого противостояния между США Рональда Рейгана и СССР, сопровождавшегося в том числе планами по размещению в ФРГ американских «Першингов». «Рейхсбюргеры» никакую ФРГ не признавали и не признают, а также верили и верят, что Германия все еще оккупирована западными союзниками. Заметьте, западными союзниками, но о «Советах» – молчок.

Отталкиваясь от своих идеологических воззрений («Германский Рейх» в границах 1937 г. существует и поныне), «рейхсбюргеры» наштамповали собственных «государств»: «Княжество Германия», «Вольное государство Пруссия», «Федеративное государство Бавария» и т.д.

Но «Граждане Рейха» были разобщены, и типичным, как отмечает DW, их представителем был мужчина старше 50 лет из низших социальных слоев. Плюс их было немного: по некоторым оценкам за 2015 г., лишь несколько сотен человек. Потому на них особо никто не обращал внимания, хотя у «рейхсбюргеров» зачастую и было при себе оружие. В то же время по мере интенсификации кремлевской гибридной агрессии в отношении Европы наблюдалась их трансформация в полноценную организацию с тесными связями и четким видением.

«Граждане» радикализировались как в соцсетях, так и на улицах. В 2016 г. к одному «рейхсбюргеру» в Георгенсгмюнде с обыском пришла полиция, в ходе которого нашла оружие. Мужчина в ответ открыл пальбу, в результате чего погиб полицейский. А год спустя уже в Бранденбурге еще один «активист», вооруженный ножом, атаковал судебного пристава, исполнявшего решение суда об отключении от света за долги.

Напомним, «граждане» плюют на законы, не платят налоги и по счетам. «Коллега» бранденбургца из Саксонии-Анхальт в том же году стрелял по спецназу, выселявшему его из жилья. Схожий инцидент произошел в 2018 г. в Баден-Вюртемберге. На этот раз «рейхсбюргерам» не понравились счетчики на электроэнергию.

В итоге спецслужбы явно изменили свое отношение к этим радикалам. 24 июля прошлого года Федеральное ведомство по охране конституции (BVT) опубликовало соответствующий доклад, согласно которому число «граждан» и иже с ними значительно возросло: в 2016 г. – 12,8 тыс., а в 2017 – уже почти 16,5 тыс. человек. Причем из них почти тысяча – готовые к насилию правые экстремисты, а чуть больше – 1,1 тыс. «рейхсбюргеров» – владеют оружием.

Вот так, пока немцы с тревогой смотрели на рост популярности правых ксенофобов из «Альтернативы для Германии», в стране вызрело движение едва ли менее опасных и куда более маргинализированных лиц. И с большой долей вероятности (по крайней мере, в германском медийном пространстве в этом убеждены) подкармливаются Москвой, как и прочие немецкие ультраправые или ультралевые вроде АдГ или Die Linke.

Иначе и не могло быть, ведь «рейхсбюргеры» изначально были предрасположены к влиянию Кремля. Еще во время украинской Революции достоинства они распространяли кремлевские тезисы и поддерживали Кремль, в том числе в контексте прямого противостояния между Россией и НАТО. Немногочисленных и разобщенных «Граждан Рейха» тогда соблазнил образ стронгмена Путина – собирателя земель и проповедуемый им реваншизм.

Косвенными, но весьма красноречивыми свидетельствами связи между Кремлем и «рейхсбюргерами» и аналогичными организациями также является следующее.

Во-первых, повторимся, «граждане» противостоят западной оккупации, но не восточной. И олицетворением зла для них являются США, но не Москва;

Во-вторых, все та же BVT в январе 2018 г. сообщала, что «рейхсбюргеры» проводят регулярные встречи с военными и планируют создать подпольные армию и собственную валюту – в Восточной Германии. Т.е., по сути, «базой» выбирается бывшая ГДР – некогда оплот московского социализма со шныряющими повсюду агентами «Штази» и КГБ. Кстати, один из них – сейчас он восседает в Кремле – имел обе «корочки».

В-третьих… И то, о чем пойдет речь далее, уже лишено какой-либо косвенности. Это российский Международный центр боевой и специальной подготовки «Волк», который, как ранее писалось, уже давно плодит ячейки военизированного подполья на территории Европы. Изучая «рейхсбюргеров», австрийских «конфедератов», нельзя было не предположить, что такие маргиналы являются идеальными «клиентами» для центра «Волк», а их организации прекрасно подходят для внедрения «своих» людей.

Так оно и оказалось. Причем соответствующее расследование известного немецкого эксперта по России Бориса Райтшустера и газеты Bild было опубликовано еще в 2016 г., т.е. когда «граждане» только набирали силу. Согласно материалу члены этих центров боевой подготовки были представителями и «Граждан Рейха», и Pegida, и их филиалов.

Из России с презентом

Россия продолжает раскачивать «немецкий мир», что является гарантией реализации заветного «Северного потока-2», вопреки давлению со стороны Вашингтона и Восточной Европы. Правда, ставка на немецкий сепаратизм, уходящий корнями в период до и во время Второй мировой, в некоторой степени играет и против самой Москвы.

Если в Германии такого рода ностальгия действенна, так почему бы этому не быть и в России, к тому же лишенной в отличие от немцев раскаяния за события середины прошлого века? В данном контексте вспоминается провозглашение в 2018 г. 56-летним россиянином Сергеем Тараскиным себя в качестве врио президента СССР и последовавшие затем обыски, которые проводила ФСБ у него и его сторонников по всей РФ. Как и «рейхсбюргеры», Тараскин и Ко не признают современное государство, не платят налоги и коммуналку. В России с этим опасным для режима явлением борются не покладая рук, и с тем же усердием подогревают его в Германии и Австрии.

И, возвращаясь к Германии, Австрии и госпоже Унгер, обратим внимание на один любопытный момент. Приговор Унгер и членам «Конфедерации Австрия» – это мощный сигнал официальной Вены: «Мы не немцы»; и отсылка к аншлюсу 1938 г. С учетом этого, суд в Граце не мог не осудить Унгер и сторонников.

А ее призыв к Путину предоставить военную помощь – нечто гораздо большее. Если «Конфедерация» и «Рейхсбюргеры» действительно одного поля ягоды, то в политическое поле Европы при содействии Кремля вновь выводится идея Рейха – объединения всех немцев. Ее окончательное воплощение в жизнь маловероятно, но определенно доставит уйму проблем и Берлину, и Вене, и всему Евросоюзу.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»