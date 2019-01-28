Раздача в безвозвратный долг. Мнимые успехи Кремля в обретение «друзей» за деньги

Россия вложит в модернизацию железных дорог на Кубе почти €2 млрд.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, реализация проекта займет семь лет. Восстановлением и обновлением кубинских железных дорог будет заниматься РЖД. Там подчеркивают, что это позволит продвинуть российские технологии на зарубежные рынки. Эти новости пользователи соцсетей обсуждали в связи с событиями в Венесуэле. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что российская власть в точности повторяет ошибки СССР.

РЖД не просто приходит на Кубу, а участвует в модернизации экономики страны. Ведь железные дороги – это кровеносная система Острова свободы. Кроме того, это повод для продвижения отечественных технологий на зарубежные рынки.

В целом это подается как успех: возвращаем себе наши традиционные ниши. Стоит это почти €2 млрд. Еще можно напомнить, что управделами президента России восстанавливает купол Капитолия в Гаване. Цена проекта – 642 млн руб. Поддерживаем беднейшую страну мира, которая по-прежнему пытается строить социализм.

И происходит все это на фоне полного банкротства Венесуэлы, куда Россия вложила $17 млрд. Хорошо, в Венесуэле хоть есть нефть – теоретически деньги можно вернуть, но у Кубы нет ничего. И вероятность того, что социализм и там тоже падет, и будет как в Венесуэле, существует немалая. Наконец, сколько всего можно отремонтировать у нас здесь дома на €2 млрд.

А если сюда еще добавить сколько Россия тратит на Беларусь. Цифры назывались разные. Речь может идти о $100 млрд за 10 и более лет. А война в Сирии? А помощь Донбассу? Затраты на гонку вооружений, которая уже по факту давно идет? Необходимо строить новейшие ракеты. Нужно отвечать Америке. Сколько это еще дополнительно миллиардов? Немало.

Тема эта ненова. Различные экономисты не раз предостерегали нынешнюю Россию от ошибок СССР. Но желание восстановить былое величие всегда оказывалось сильнее. Поэтому экономистов политики не слушают. Тем не менее, так получается, что траты растут, а жизнь у нас внутри страны ухудшается.

Это настолько должно быть очевидно всем, но почему-то система продолжает отправлять все новые и новые миллиарды очередным неоднозначным союзникам. По крайней мере, они не стоят тех средств, которые мы на них тратим. А правительство говорит: «Денег нет, но вы держитесь». Вот и НДС повысили, и тарифы на энергию нам пытаются поднять.

Понятно, желание досадить Соединенным Штатам велико. Но хорошо бы делать это без миллиардных затрат.

Нужна другая модель развития страны – экономная. Но перемены на нынешнем этапе заключаются лишь в так называемых непопулярных мерах внутри страны. Будем и дальше спасать Мадуро, Кубу и Лукашенко, золотить купала и строить новые железные дороги – пусть друзья живут хорошо. Нам для них ничего не жалко.

И пусть Трамп кусает локти. Ради такого дела можно потерпеть – в плацкартах поездим, по старинке.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»