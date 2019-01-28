Загранпаспорта ЧВК Вагнера выдавали в том же ФМС, что и грушникам Петрову-Боширову

Россия продолжает цинично врать, пытаясь оправдать свои преступления, совершаемые по всему свету.

Кремль не перестает «орать», который вооруженные подразделения ГУ ГШ ВС РФ не защищают диктаторские режимы в Судане, Сирии и не причастны к убийству журналистов в ЦАР, которые пытались пролить свет на их «засекреченную» деятельность. 25 января Служба безопасности Украины обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружения доставляется в Судан и других стран региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» – коммерческой структуры «повара Путина» Евгения Пригожина, сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

Более того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялось заказ билетов для «пассажиров» этих авиарейсов 223 летного отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнер». С августа по декабрь 2018 самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) в Судан, ЦАР и других африканских стран на ротационной основе было переправлено 1012 «ихтамнетов», чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня в распоряжении службы безопасности Украины.

СБУ публикует часть имеющихся сведений, в частности обнародует первый список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года. Анализ паспортных данных более тысячи сотрудников ЧВК «Вагнера» свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялась централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, который также выдавал документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ «Петрова» и «Боширова» – исполнителей химической атаки в британском Солсбери.

При этом номера паспортов нескольких сотен «вагнеривцив» также отличаются между собой только последними цифрами.

«Серия и номера загранпаспортов наемников« ПГК Вагнера », а также место их оформления еще раз подтверждают – это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, именно «шпиль» в Судане или ЦАР они посещали», – отметил Председатель СБУ Василий Грицак.

СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций ЧВК «Вагнера» российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик. Кроме этого, имеется информация свидетельствует о целевой набор в суданский «командировки» ЧВК «Вагнера» предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, которые в вознаграждение за содействие российскому агрессору получили гражданство РФ.

Также установлено, что одним из направлений пополнения ЧВК «Вагнера» является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников. В общем СБУ задокументировано более 112 человек, для которых «русский бизнес на крови» стал семейным делом.

Показательно, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности – штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.

Росія продовжує цинічно брехати, намагаючись виправдати свої злочини, вчинювані по всьому cвіту. Кремль не перестає… Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 28 січня 2019 р.

СБУ также установлено, что с конца 2018 активизированы работы по созданию в Судане «пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ» с участием бывших офицеров ВМС Украины, весной 2014 предали украинскому народу, перешли на сторону русских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

«СБУ продолжит документировать преступную деятельность каждого российского террориста и предателя Украины независимо от места их нахождения. Справедливое наказание за совершенные преступления против украинского народа лишь вопрос времени », – подчеркнул председатель СБУ Василий Грицак.

Напомним, что ранее этот отдел ФМС был «засвечен» в связи с выдачей загранпаспортов офицерам ГРУ, работающим в Европе.

СБУ