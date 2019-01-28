Вмешательство России в украинские выборы уже началось, – Кошель

Россия занимается антиукраинской агитацией и информационными провокациями.



Российская Федерация уже пытается повлиять на выборы президента через пропаганду по телевидению. Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил об этом во время международного круглого стола «Шотландско-украинский круглый стол по вопросам выборов и противодействия российской дезинформации», сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

По его словам, информационное вмешательство больше всего проявляется в вопросах распространения российского аналогового телевидения в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

«Кроме того, значительный процент граждан Украины имеет доступ к российскому телепродукту через спутниковое вещание. Сейчас российская пропагандистская машина пытается максимально использовать такую зависимость и существенно увеличивает процент тематики, связанной с украинскими выборами», – говорится в сообщении.

КВУ назвав ключові загрози російського втручання у вибориГоловними загрозами з боку Росії на виборах Президента є… Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Понеділок, 28 січня 2019 р.

Также вполне реальной называют технологию информационных провокаций. Например, создание фейковых страниц областных и районных организаций политических партий и кандидатов для распространения недостоверной информации в преддверии выборов.

Кроме того, по мнению КИУ, есть риск финансовой поддержки украинских кандидатов со стороны граждан и компаний, связанных с РФ, и риск применения технологий силового характера – таких как псевдоминирование или попытки захвата избирательных участков.

Комитета избирателей Украины