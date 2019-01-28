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Новости

В Украине создана танковая бригада резерва для отражения российской агрессии

«Укринформ»
28 января 2019

В Украине, на случай открытой российской агрессии создан корпус и танковая бригада резерва.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства. Он рассказал об этом во время посещения харьковских оборонных предприятий, входящих в состав корпорации «Укроборонпром», передает «Укринформ».

«За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва», – сказал Полторак.

По его словам, это подготовленная ​​техника, заправленная, на нее есть экипажи, и в случае обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач.

«Укринформ»

Tags: война, Полторак, Россия, Украина

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