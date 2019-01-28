«Бедность в эпоху iPhone – это просто стыдно». Захарова и Чубайс троллят друг-друга

Телеведущий Владимир Соловьев вступился за Марию Захарову. Он поддержал официального представителя МИДа в ее споре с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.

На прошлой неделе он назвал Россию бедной страной. Захарова указала, что именно Чубайс в 90-х был чиновником, отвечающим за экономику, поэтому у него нужно спросить, почему население живет бедно. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич убежден, что ответ нужно искать не там.

Всю минувшую неделю отечественные СМИ и сетевая общественность наслаждались перепалкой или скорее взаимным «троллингом» Марии Захаровой и Анатолия Чубайса. Речь шла о 90-х и их роли в наших сегодняшних бедах, о том самом лихом и смутном десятилетии, из которого, по мнению Марии Владимировны, проистекают все наши нынешние проблемы.

И в этом почти сакральном знании она вовсе не одинока. Причем, чем дальше мы отделяемся от тех лет, тем больше зла в них обнаруживается. Как точно сформулировала общепринятое отношение к той эпохе новая поп-звезда Монеточка, в 90-е убивали людей, и все бегали абсолютно голые.

Мы будто заново переписали историю того десятилетия и с ощущением облегчения списываем на него все плохое. И тут никакие доводы или оправдания Чубайса не помогут, потому что не в 90-х дело. Времени с тех пор прошло уже немало. 20 лет – это вам не шутки. Для сравнения, Германия, лежавшая после Второй мировой войны в развалинах, к середине 60-х уже не только превысила уровень довоенного производства, но и вырвалась в экономические лидеры Европы.

Истории, конечно, разные. Не будем же мы всерьез рассуждать о том, что устаревшая инфраструктура, оставшаяся еще с советских, а не реформаторских времен, хуже, чем развалины после бомбежек. 90-е стали для нас той самой точкой отсчета, тем дном, от которого мы должны отталкиваться, чтобы оценить прекрасное сегодня.

Как в Советском Союзе, вспомните, как все плохое было при царском режиме, но сравнивали показатели народного хозяйства исключительно с 1913 годом, все 70 лет вплоть до «перестройки» сравнивали, а за остальные неудачи отвечал вездесущий империализм, практически как сегодняшний Госдеп, раздающий печеньки для «цветных» революций и одновременно выкручивающий лампочки в наших подъездах.

Грустно это, конечно, осознавать. За неполные два десятилетия XXI века мир настолько изменился с точки зрения экономических и политических процессов, что всерьез кивать на события 20-летней давности можно разве что в вопросах этики и культуры, а о них мы еще толком даже не начинали общественный диалог.

Оправдывать бедность в эпоху iPhone, вспоминая ваучеры, просто стыдно, как и в целом искать корни текущих экономических неурядиц в позавчерашнем дне. За эти годы на планете выросли новые города, почти расшифрована ДНК человека, и мы уже освоились в информационной эпохе, а они все про 90-е говорят.

Тем самым, кстати, приближая то время, когда корни всех будущих бед найдут в дне сегодняшнем. По привычке.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»